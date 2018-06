Скончался американский прадедушка музыки в стиле рэп

11:48

Автор и исполнитель Джалал Мансур Нуриддин, состоявший в негритянском поэтическом коллективе The Last Poets, умер в США на 75-м году жизни.

Обстоятельства смерти музыканта пока не раскрывается, сообщает Lenta.Ru. «С великой скорбью и тяжелым сердцем семья Джалала Нуриддина сообщает, что знаменитый первопроходец музыкальной индустрии скончался. Джалал тихо ушел в руки Аллаха этим вечером», — заявили близкие музыканта.

За творчество в составе The Last Poets Нуриддина прозвали «прадедом рэпа». Альбомы группы, в которых минималистичная музыка сочеталась с речитативом и текстами на политические и остросоциальные темы, стали одними из ранних примеров хип-хопа. The Last Poets появились в 1968 году. В 2018-м коллектив выпустил альбом Understand What Black Is.