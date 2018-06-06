Мара дала отпор Западу, отрицающему значение Великой Победы

Певица Мара представила в Москве песни из своего нового альбома «Русская Звезда»

Мара. Фото Lolololo1989 с сайта ru.wikipedia.org

Переломные моменты истории полезны тем, что четко помогают понять, кто есть кто на самом деле. После начала политического кризиса на Украине и военных действий в ДНР и ЛНР в творчестве Мары начался принципиально новый этап. В 2015-м увидел свет её новый альбом «Война и мир» - сплошной театр военных действий, где весь мир готовится к последней решающей битве. А точка отсчета - «земля отцов», которая насущно нуждается в защите.

Альбом вышел в полнейшей информационной блокаде — увы, не секрет, что подлинный патриотизм сегодня в России, что называется, не в тренде. Понимая это, свою новую пластинку «Русская Звезда» Мара решила сыграть целиком еще до её релиза. Концерт прошел 26 мая в московском клубе «16 Тонн».

Сегодняшняя Мара, это Воительница, ураган, неиссякаемый драйв, пламенные призывы и четкая расстановка геополитических акцентов. Она мечется по сцене и направляет свою кипучую энергию в созидательное русло, напоминая поклонников о подлинных ценностях, которых нужно держаться до последнего. «Это наш город! - бросает она, пытаясь отдышаться после первой песни «За мной». - мы только что вернулись из тура, побывав на Урале, в Прикамье, на Волге. Но как же хорошо, когда возвращаешься в родной город! Это наш с вами город и наш рок-концерт».

Перед представлением «Русской Звезды» Мара отдает дань своим известным песням - «Самолёты», «Япония», «Беда». Многие из них подверглись перекодировке в соответствии со ееё нынешними настроениями. Если пять лет назад «Беда» посвящалась памяти Михаила Горшенева, то теперь это сплошная грозная пулемётная очередь, напоминающая о горячих точках на карте мира.

«Раненые города» из «Войны и Мира» Мара посвящает Великой Победе. «Май — особенный для всех нас месяц, - рассуждает она. - Как бы на Западе ни возражали, это месяц Великой Победы. Недавно мы ходили на Бессмертный полк... Надо чётко понимать, что без отстоявших страну наших прадедов не было бы и нас. Поэтому я исполняю песню об этих людях, которых мы будем вспоминать каждый месяц май».

После песни «о героях и предателях» «10 направлений» настает время представления нового материала. Песню «Русская Звезда» Мара характеризует как «нашу кровь и почву». «На протяжении тура как с каждым городом всё больше людей проникалось единением нашей крови и нашей звезды, - делится она. - Русская Звезда нам светит и нас оберегает».

Песня «Он» посвящается тем, кто в и в пылающей пустыне, и в горящем танке вызывает огонь на себя. «Всё горит» - отповедь революционно настроенной молодежи с хлесткой строчкой «лезут на площади глупые дети». В продолжении темы - «Революция», приуроченная к 100-летию расстрела царской семьи и проливающая свет на то, кто и зачем это злодеяние совершил.

Одно из ключевых мест в программе занимает песня «Адмирал». Выясняется, что недавно Мара погбывала в своих любимых местах на Кольском полуострове, где видела вернувшийся из Сирии корабль «Адмирал Кузнецов». Стоя на борту этого режимного объекта, она испытала сильное чувство сопричастности с теми, кто в океане, и кто ждет их на берегу.

Жирную точку в премьере альбома «Русская Звезда» ставит песня с говорящим за себя названием «Мы вместе». Напоследок — еще несколько переосмысленных хитов, среди которых — маршевая «Почувствуй разницу» и и «Че на чем», где пикантная фраза «не меняй позиций» уже трактуется не в эротическом смысле, а в контексте позиций огневых.

И на бис — вновь «Русская Звезда» об охраняющем Москву Свете.