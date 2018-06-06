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«Градусы» засудят известного перевозчика такси из-за ДТП с участием солиста

14:15 6.06.2018
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
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Поп-команда «Градусы» собирается подать в суд на компанию «Яндекс.Такси» из-за аварии, в которую попал ее солист Роман Пашков,

Напомним, что артист ехал в аэропорт на такси, водитель которого предположительно уснул за рулем и врезался в грузовик. Шофер не пострадал, а Роман, находившийся на заднем сиденье, получил легкие травмы. Машина, судя по опубликованным фото, восстановлению не подлежит. «Друзья, всем привет. Со мной все в порядке, - написал Пашков в инстаграме, выложив фото в бинтах. - В принципе, все оказалось не так страшно, как может показаться. Я травмировал пальцы, а также лишился любимых волос из-за травмы головы.

Из-за ДТП Пашков заработал сотрясение мозга, а также несколько ссадин, ушибов и порезов. Выступления в Турции пришлось отложить.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» заявили, что информация об аварии передана в страховую компанию, сообщает РИА Новости. По словам представителей компании, все поездки, заказанные при помощи сервиса, страхуются на сумму до 2 млн рублей. Водитель не пострадал и отказался от помощи врачей.

Темы: Чрезвычайные происшествия, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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