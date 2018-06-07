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Чичерина заявила, что ФИФА запретила ей выступать перед болельщиками на ЧМ

06:25 7.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Певица Юлия Чичерина сообщила на своей странице в фейсбуке, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила ей выступать на фестивале болельщиков FIFA Fan Fest в Ростове-на-Дону.

Чичерина выложила копию письма на английском языке, написанного от имени менеджера FIFA Fan Fest в России Екатерины Савченко. В нем говорится о решении ФИФА отказаться от выступления Чичериной из-за ее песен, посвященных военной теме. В частности, в письме содержится ссылка на клип Чичериной «На передовой».

В письме отмечается, что на мероприятиях ФИФА запрещено поднимать военные, политические или религиозные темы. «Эта артистка ассоциируется с военной тематикой, даже если не будет исполнять на фестивале песни о войне», — сказано в письме.

Представитель Чичериной Олег Гененфельд подтвердил РБК подлинность аккаунта певицы в фейсбуке и опубликованного там письма от ФИФА. Международная федерация футбола пока не прокомментировала информацию о запрете выступления Чичериной.

«Слава Богу, «футболобандеровцы» запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками», - написала певица.

Юлия Чичерина поддерживает ДНР и ЛНР. С начала конфликта в Донбассе она не раз приезжала туда с концертами. В 2017 году Чичерина получила паспорт ЛНР.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ростов-на-Дону примет четыре игры группового этапа и встречу 1/8 финала.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Музыка в России, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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07.06.2018, 11:34
Гость: ФИФА-

футболобандеровцы ? Похоже ничего не поняла.
07.06.2018, 11:20
Гость: АГД

бандеровцы уже и в фифа? Ну да, они же цэюропа.
07.06.2018, 11:05
Гость: gvozd

так кремлевские считают минские соглашения достижением, а не предательством как все нормальные люди.
совершенно ясно, что певицу запретили в ее же стране!!!! за ее поддержку борьбы русских за свои права на донбасе.
смотреть противно на то как низко опустилась рф.
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