Чичерина заявила, что ФИФА запретила ей выступать перед болельщиками на ЧМ

06:25

Певица Юлия Чичерина сообщила на своей странице в фейсбуке, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила ей выступать на фестивале болельщиков FIFA Fan Fest в Ростове-на-Дону.

Чичерина выложила копию письма на английском языке, написанного от имени менеджера FIFA Fan Fest в России Екатерины Савченко. В нем говорится о решении ФИФА отказаться от выступления Чичериной из-за ее песен, посвященных военной теме. В частности, в письме содержится ссылка на клип Чичериной «На передовой».

В письме отмечается, что на мероприятиях ФИФА запрещено поднимать военные, политические или религиозные темы. «Эта артистка ассоциируется с военной тематикой, даже если не будет исполнять на фестивале песни о войне», — сказано в письме.

Представитель Чичериной Олег Гененфельд подтвердил РБК подлинность аккаунта певицы в фейсбуке и опубликованного там письма от ФИФА. Международная федерация футбола пока не прокомментировала информацию о запрете выступления Чичериной.

«Слава Богу, «футболобандеровцы» запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками», - написала певица.

Юлия Чичерина поддерживает ДНР и ЛНР. С начала конфликта в Донбассе она не раз приезжала туда с концертами. В 2017 году Чичерина получила паспорт ЛНР.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ростов-на-Дону примет четыре игры группового этапа и встречу 1/8 финала.