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Организаторы «Евровидения» добиваются отмены конкурса в Иерусалиме

17:59 7.06.2018
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Члены Европейского вещательного союза (ЕВС), который организовывает музыкальный конкурс «Евровидение», потребовали от Израиля не проводить соревнование в Иерусалиме.

Представители конкурса, прежде всего, заботятся о безопасности участников и зрителей, добиваясь проведения мероприятия в месте, которое не спровоцирует конфликты или протесты, сообщает Lenta.Ru. Подобное условие в ЕВС выставили во время рабочей встречи с израильскими коллегами. «Наша цель — избежать случаев, когда страны бойкотируют место проведения конкурса», — подчеркнул представитель союза.

Уже на исходе мая организаторы «Евровидения» попросили фанатов повременить с покупкой билетов в Израиль на конкурс. Они не раскрыли причину такого заявления, предложив поклонникам шоу дождаться уточнений о месте проведения мероприятия.

По традиции, «Евровидение» проходит в столицах стран-победителей предыдущего года, однако Израиль и Палестина борются за право признать Иерусалим своей столицей, не признавая такого права за другой стороной.

На «Евровидении-2018» победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy («Игрушка»).

Темы: Евровидение, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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07.06.2018, 22:28
Гость: Политика!

Политика! Часто она расходится и с историей, и с реальностью.
07.06.2018, 21:03
Гость: Илья

Иерусалим - не израильский город. Поэтому нельзя.
07.06.2018, 20:01
Гость: kot

Значит в фашистской Украине - где людей сжигают, сбивают самолёты, уже 5 концлагерей с газовыми печами - МОЖНО, а в Израиле нельзя???
Все комментарии (4)
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