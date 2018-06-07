Организаторы «Евровидения» добиваются отмены конкурса в Иерусалиме

17:59

Члены Европейского вещательного союза (ЕВС), который организовывает музыкальный конкурс «Евровидение», потребовали от Израиля не проводить соревнование в Иерусалиме.

Представители конкурса, прежде всего, заботятся о безопасности участников и зрителей, добиваясь проведения мероприятия в месте, которое не спровоцирует конфликты или протесты, сообщает Lenta.Ru. Подобное условие в ЕВС выставили во время рабочей встречи с израильскими коллегами. «Наша цель — избежать случаев, когда страны бойкотируют место проведения конкурса», — подчеркнул представитель союза.

Уже на исходе мая организаторы «Евровидения» попросили фанатов повременить с покупкой билетов в Израиль на конкурс. Они не раскрыли причину такого заявления, предложив поклонникам шоу дождаться уточнений о месте проведения мероприятия.

По традиции, «Евровидение» проходит в столицах стран-победителей предыдущего года, однако Израиль и Палестина борются за право признать Иерусалим своей столицей, не признавая такого права за другой стороной.

На «Евровидении-2018» победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy («Игрушка»).