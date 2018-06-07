Кукрыниксы «Последняя песня» (2 CD)

Исполнитель: Кукрыниксы, Название: «Последняя песня», Стиль: рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Кукрыниксы» ушли красиво. Выпустили непревзойденный альбом «Артист» (2016). Откатали прощальный тур, где песни со всех альбомов исполнялись в хронологическом порядке. Дело оставалось за малым: составить и выпустить сборник лучших песен. Буквально в последний момент перед прощальными концертами в столицах студия «Союз Мьюзик» осуществила и этот замысел.

Продуманной компиляции, которая охватывала бы все периоды существования группы, насущно не хватало. Выходившие до этого сборники лучших песен «Кукров» имели локальный характер. Выпущенный в 2004-м компанией CD-Land «The Best» включал песни всего лишь из четырех существовавших на тот момент дисков команды. Выборка «Лови настроение рок-н-ролл» от «Фирмы грамзаписи Никитин» (2006) была, если можно так выразиться, сугубо корпоративным изданием, поскольку туда входили только те вещи, на который лейбл в тот момент имел права.

«Последняя песня» априори обречена на объективность, ибо за составление издания отвечал Руслан Орлов, некогда бывший выпускающим продюсером добротной серии «Новая коллекция. Лучшие песни». Но всё же здесь есть смысл говорить о соавторстве Орлова и участников группы, поскольку в сборник вошли все звучавшие на прощальных концертах песни, расположенные также в хронологическом порядке.

То есть и «Дороги», и Знай», и нежно любимую Алексеем Горшенёвым «Вертикаль», и пораженческий приговор виртуальной реальности «Хрустальный мир», и — главное — шесть песен из альбома «Артист» здесь наличествуют. Из знаковых композиций выпала разве что баллада «Как твои дела», посвященная актерской чете — Александру Лазареву и Светлане Немоляевой.

Любопытно понаблюдать, какие песни добавились ещё. На первом диске заметно выделяется «Творец» из второго альбома «Раскрашенная душа» - напряженное повествование о любом творческом человеке, и о том, как его задумки соотносятся за замыслом Небесного Творца. На втором — полуакустическая «Жизнь бывает разная», испытавшая на себе явное влияние Сергея Есенина и грустная автобиографическая зарисовка «День рождения», за которую составителю отдельное спасибо!

Удивляет то, что в сборнике полностью проигнорированы те произведения, где Алексей Горшенёв использовал две вокальных линии. То есть ни демонических «Теней в театре», ни диалога с ангелом-хранителем «Спутник» здесь попросту нет. Зато есть «Черная невеста», в рамках которой этот прием только зарождался (Горшенёв поет на фоне заторможенной и оттого опаздывающей второй вокальной партии).

Ещё один примечательный момент: на «бэсте» нет ни одного трека из дебютного — одноимённого — альбома «Кукрыниксов». То есть «Не беда» и «Солдатская печаль» в релизе, конечно, присутствуют, но в более поздних версиях. Первая взята из альбома «Раскрашенная душа». Вторая — из спродюсированного Рикошетом сборника «Гимны новой России» (2001). Также в издание есть один по-настоящему эксклюзивный трек «Viva la Revolution», выходивший до этого только в составе трибьюта Илье Кормильцеву «Иллюминатор» (2017).

CD-издание снабжено буклетом с редкими фотографиями и исчерпывающей информацией о составах «Кукрыниксов». На стоворках диджипака размещены названия и обложки всех альбомов коллектива. В оформлении альбома остроумно обыграна официальная причина распада «Кукрыниксов». Алексей Горшенев утверждает, что называться в честь советских карикатуристов стало уже невмоготу. И действительно — измождённый тип в духе персонажей Достоевского на лицевой стороне диджипака нарисован в нарочито небрежном карикатурном стиле и выглядит пугающе.