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Лоза назвал Ефремова врагом и призвал его «не вякать»

14:03 7.06.2018
Юрий Лоза. Фото с сайта lozayury.ru
Юрий Лоза. Фото с сайта lozayury.ru
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Одиозное заявление Михаила Ефремова о том, что мы должны Украине отдать Крымский мост и бесплатно поставлять газ, вызвало невероятное бурление в обществе.

Камня на камне от позиции Михаила Ефремова не оставил признанный эксперт по самым разным вопросам Юрий Лоза. «Он не понимает ничего в политике, экономике, истории, - возмутился Лоза в интервью ФАН. - Он актер, транслирует чужие мысли! Своих мыслей у него никогда в жизни не было, нормальных. Тогда почему мы должны пытаться как-то разобраться в хитросплетениях его мозговых извилин? Что актер Ефремов знает о Крыме, об истории этого полуострова? Что знает Ефремов о либерализме? Какое право он имеет давать какие-то дурацкие советы?».

Лоза убежден, что раз Ефремову «позволено нести всякую чушь», это вовсе не значит, что к нему надо прислушиваться. «Мы живем в демократическом обществе, в котором либерализм должен быть ограничен: свобода каждого отдельного человека стоит на втором месте по отношению к волеизъявлению всего общества, - продолжает Юрий Лоза. - Демократия — это власть народа. Если народ высказывает какое-то мнение или принимает какое-то решение, то отдельная личность, если это, конечно, либерал, должен сознательно подчиниться воле народа. И не пытаться вякать и разрушать систему. А если Михаил Ефремов этого не понимает, то по большому счету он враг».

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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07.06.2018, 20:43
Гость: тимофеевич

что вы напали на ефремова это же обычный пьянчуга его нужно
лечить от алкоголизма возможно тогда имозги вправятся да и
вообще подобным алкашам не место у микрофона
07.06.2018, 20:21
Гость: /////

По-моему, была "Баба Люба" ?
07.06.2018, 19:35
Гость: Оллес

"народ" примет решение, что людей есть уже можно ?
Да всего ЛИШЬ !75 лет назад "цивилизованная Европа (более 30 стран гитлеровской коалиции+Япония и т.д.) с одобрения половины Мира приняла решение,что евреев и т.п. недочеловеков можно и нужно убивать,сжигать живьем и даже ЕСТЬ (в концлагерях было людоедство).И убивали,и радостно жгли,и измывались,причем участвовали в этом масса "простых обывателей",студентов и т.п. гражданских лиц.Особенно латышей и бендеровцев.
И только МЫ,СССР это прекратили.
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