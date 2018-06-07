Лоза назвал Ефремова врагом и призвал его «не вякать»

14:03

Одиозное заявление Михаила Ефремова о том, что мы должны Украине отдать Крымский мост и бесплатно поставлять газ, вызвало невероятное бурление в обществе.

Камня на камне от позиции Михаила Ефремова не оставил признанный эксперт по самым разным вопросам Юрий Лоза. «Он не понимает ничего в политике, экономике, истории, - возмутился Лоза в интервью ФАН. - Он актер, транслирует чужие мысли! Своих мыслей у него никогда в жизни не было, нормальных. Тогда почему мы должны пытаться как-то разобраться в хитросплетениях его мозговых извилин? Что актер Ефремов знает о Крыме, об истории этого полуострова? Что знает Ефремов о либерализме? Какое право он имеет давать какие-то дурацкие советы?».

Лоза убежден, что раз Ефремову «позволено нести всякую чушь», это вовсе не значит, что к нему надо прислушиваться. «Мы живем в демократическом обществе, в котором либерализм должен быть ограничен: свобода каждого отдельного человека стоит на втором месте по отношению к волеизъявлению всего общества, - продолжает Юрий Лоза. - Демократия — это власть народа. Если народ высказывает какое-то мнение или принимает какое-то решение, то отдельная личность, если это, конечно, либерал, должен сознательно подчиниться воле народа. И не пытаться вякать и разрушать систему. А если Михаил Ефремов этого не понимает, то по большому счету он враг».