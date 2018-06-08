]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Иосиф Кобзон вступился за Михаила Ефремова по поводу Крымского моста

10:45 8.06.2018
Иосиф Кобзон © KM.RU
Иосиф Кобзон © KM.RU
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Певец и депутат Иосиф Кобзон неожиданно вступился за Михаила Ефремова, предложившего отдать Крымский мост Украине.

Народный артист СССР и Герой ДНР принял это высказыванию за шутку. «Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка! Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что свое отняли? Не надо, глупости! Ефремов с юмором это сказал!» - сказал Кобзон агентству ФАН.

Напомним, что 6 июня Михаил Ефремов сказал видеоблогеру Юрию Дудю: «Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать — и все».
 

Темы: Кино в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Ситуация вокруг Крыма
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.