Иосиф Кобзон вступился за Михаила Ефремова по поводу Крымского моста

10:45

Певец и депутат Иосиф Кобзон неожиданно вступился за Михаила Ефремова, предложившего отдать Крымский мост Украине.

Народный артист СССР и Герой ДНР принял это высказыванию за шутку. «Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка! Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что свое отняли? Не надо, глупости! Ефремов с юмором это сказал!» - сказал Кобзон агентству ФАН.

Напомним, что 6 июня Михаил Ефремов сказал видеоблогеру Юрию Дудю: «Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать — и все».

