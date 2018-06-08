Журналистку уволили за критику исполнения песни про Путина в детсаду

16:28

Сотрудница телеканала ХМАО, раскритиковавшая воспитателей детского сада, где малыши спели песню «дядя Вова, мы с тобой», потеряла работу.

Уволенная журналистка Александра Терикова сообщила об этом порталу URA.RU. Она призналась, что причиной ее увольнения из нижневартовского телеканала «N1» стала критика в адрес сотрудников детского сада, где воспитывается ее ребенок. «Да, правда, уволили, именно за то, что выступила в эфире оппозиционного телеканала со своим взглядом на проблему», — рассказывает журналистка. Напомним, ранее Терикова дала интервью телеканалу «Дождь», где сообщила, что считает подобные воспитательные методы неприемлемыми.

Директор нижневартовского канала N1 Ринат Каримов отказался комментировать «URA.RU» увольнение своей сотрудницы. «Вы знаете, мы частный телеканал и это не ваше дело», — заявил агентству Каримов.

Одиозный концерт группы «До-ми-соль-ка» прошел в детсаду № 68 в конце мая. Выступление детей, исполнявших песню Вячеслава Антонова «Дядя Вова, мы с тобой», сняла на видео мама одного из воспитанников сада, Александра Терикова.

Видео она разместила в соцсетях, сопроводив комментарием: «Почему-то не хочется, чтобы командир звал мою дочь». Инцидент попал в федеральную повестку, а также вызывал внимание со стороны детского омбудсмена ХМАО Татьяны Моховиковой, которая сочла репертуар неприемлемым для столь юного коллектива.