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Выступления Земфиры в честь ЧМ-2018 по футболу запрещены

10:45 9.06.2018
Фрагмент обложки диска «Жить в твоей голове». Предоставлено издателем
Фрагмент обложки диска «Жить в твоей голове». Предоставлено издателем
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Опен эйры с участием Земфиры запланированные к проведению Нижнем Новгороде и Калининграде в рамках FIFA FAN FEST были отменены.

Печальную весть была вынуждена распространить сама Земфира. «Фестивали, запланированные к проведению в городах Нижний Новгород и Калининград, запрещены к проведению по независящим от ЗАО «Планета Плюс» причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира по футболу», - написано в объявлении на её сайте.

Причиной стал запрет на проведение «любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения чемпионата мира по футболу», сообщает «Спорт-Экспресс». Он был получен лишь 5 июня, а на протяжении трёх месяцев до этого руководство ЗАО «Планета Плюс» проводило встречи с представителями администраций и силовых ведомств регионов и подписало соглашения, на основании которых был дан старт рекламной кампании и фестиваль выведен в продажу.

Представители Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий в Нижнем Новгороде в комментарии каналу «Дождь» заявили, что «Планета Плюс» объявила о концерте и начала продажу билетов на стадии переговоров без заключённого контракта. В организации отметили, что «Планете Плюс» направлялись письма с просьбой прекратить продажу билетов до подписания договора, однако они не возымели должного действия.

Земфира лично извинилась перед поклонниками в своём Фейсбуке и сообщила, что она «очень, очень расстроена» сложившейся ситуацией. «Составляя график фестивалей, я предпочла именно эти другим, потому что люблю футбол, и чемпионат мира в нашей стране – огромное событие, потому что хотела быть причастной к этому празднику», – объяснила певица. Она добавила, что владеет информацией из третьих рук и надеется в кратчайшие сроки получить внятное объяснение произошедшего от официального организатора.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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