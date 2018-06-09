Лидер «Крематория» прошелся по министру культуры и Ольге Бузовой

Группа «Крематорий» отметила день рождения своего сообщества «ВОДКА» концертом в клубе «16 Тонн» 2 июня

Немало групп организовывают тематические фан-клубы, которые сами по себе являются целой самостоятельной субкультурой. Сторонники «квачизма» группы «Тайм-Аут» знают всю о теории кайфа, охотно цитируют абсурдистские стишки основателя коллектива Александра Минаева и изъясняются причудливым языком. Сплоченная «Армия Алисы» отпугивает непосвящённых уже одним своим воинственным названием. На этом фоне «ВОДКА» (значащая не что иное, как Всемирное общество друзей кремации и армреслинга) поражает контрастами между спортивным образом жизни и пристрастием к традиционному русскому напитку.

В честь дня рождения сообщества музыканты провели прямо перед концертом турнир по армрестлингу. Победителям – девушке и парню – вручили призы в виде почётной грамоты и бутылки тематического давшему название обществу эликсира (куда уж без него). «Именем святого Хабибуллина и великомученицы Татьяны посвящаю вас в рыцари», - сказал при этом триумфаторам скрипач Макс Гусельщиков. Забегая вперед, отметим, что «Таню» «Крематорий» сыграл на бис, а вот «Хабибуллина» ни исполнил, как бы настойчиво его ни запрашивали зрители.

Все эти забавы живо напомнили Армену Григоряну студенческие времена, когда он сидел на лекции по теории вероятностей, которую блистательно читала профессор Елена Сергеевна Вентцель, и писал песню «Проходящие мимо». После такого раритета «Крематорий» сыграл более привычные для себя «Америку» и «2001 год».

Предваряя композицию «Крематорий», Армен Григорян разрешил давнюю дилемму о курице и яйце, которая применительно к его коллективу имеет такую формулировку: «Что было раньше – название группы или одноименная песня». Оказалось, что всё же песня, написанная под впечатлением от романа Ивлина Во «Шелестящий дом».

Блок песен из своего последнего альбома «Люди-неведимки» «Крематорий» начал с «Супермаркета» и «Гудвина». В «Свете» Армен Григорян вновь разыграл прозаический диалог с басистом Николаем Коршуновым, в очередной раз изменив злободневный текст. Теперь корыстной Свете покровительствовал министр культуры, берущий взятки только в евро, а сама она оказалась глубоко законспирированной Ольгой Бузовой.

Галерею женских образов продолжила песня о своенравной девушке Маше, умеющей, по словам Григоряна, за себя постоять. «Гончие псы» раскрыли поэтические предпочтения Григоряна. Он признался, что всегда был равнодушен к Бобу Дилану, но выделял Джима Моррисона, которому и посвящена эта песня.

ысокого мнения лидер «Крематория» и о стихах своего басиста Коршунова, обратившись к коллеге с просьбой прочесть что-нибудь про корабль. Коршунов однако продекламировал нечто зловещее, идеально подводящее зрителей к песне «Геена огненная». Смысл пожелания Григоряна раскрылся, когда выяснилось, что 21 июля «Крематорий» выступит на «стремном корабле», курсирующем по Москве-реке.

«Безобразную Эльзу» пришлось исполнить со сцены одному напористому поклоннику Роме, который чересчур уж рьяно заказывал эту песню. Несмотря на то, что тот напрочь забыл второй куплет, Григорян похвалил энтузиаста и высказал опасения, что после того, как видео этого джема появится в соцсетях, юзеры дисквалифицируют оригинального вокалиста группы.

