Armored Dawn «Barbarians in Black»

Исполнитель: Armored Dawn, Название: «Barbarians in Black», Стиль: эпик-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Без национальной идентичности никуда. Вот, скажем, есть великая бразильская группа Sepultura — и по антуражу, содержанию их песен и даже названию некоторых альбомов сразу понятно, откуда у неё растут корни. А их куда более молоодые соотечественники предлагают нам нечто среднее между финской эпичностью и немецкой мелодичностью, но только всё равно маловато.

В итоге их второй (и, кстати, первый международный) релиз «Barbarians in Black» звучит, как неудачный альбом Sabaton или группы схожей направленности. Вроде всё на месте: сочные риффы, размашистые соло, динамичные клавишные партии, брутальные хоры, но убери всё это — и король останется голым.

Песни похожи одна на другую. Настроение везде одно — тупой прямолинейный героизм и мужское братство любой ценой. Ни свершений, ни сомнений, ни терзаний, ни метаний тут не сыскать. Поляна накрыта, пенная брага льётся рекой, до рассвета далеко а теснящая грудь отвага годится лишь на бесплодные споры с товарищами и робкими попытками помериться неуемной силушкой.

Безликий боевик «Men of Odin», недобаллада «Sail Away», неуместный оммаж Manowar «Gods of Metal»... На их месте могли бы быть любые другие жанровые клише, но сутью останется всё та же оглушительная пустота, Срочно ищите собственное лицо, господа! Иначе нечего будет скрывать под тяжелым забралом.