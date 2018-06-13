Земфира назвала главное качество жителей России

Певица Земфира прервала полуторагодичный затвор, выступив 10 июня на фестивале «Дикая мята» близ деревни Бунырево Тульской области

«Дикая мята» растет и развивается год от года. Изначально это был фестиваль с явным креном в сторону фолк-музыки (что хорошо видно уже из его названия). Но в наше время бурного развития технологий и размывания стилистических границ форматы отходят на второй план. «Дикая мята» тоже старается соответствовать моменту, внедрив в свою инфраструктуру инновации, вроде ночных диджейских сетов, лекций об актуальных трендах и детской сцены, на которой состоящие из малышей рок-группы распевают песни, вроде «я Человек-Паук — всем людям друг, у меня подруга есть — может на дерево влезть».

Но главным компонентом «Дикой мяты» остается все же музыка, которая лилась в этом году с трех сцен на протяжении трех дней. Имеющая форму вигвама сцена Mami Wata возвращала завсегдатаев фестиваля к истокам — то есть к фолку. Утром 10 июня здесь выступала первой группа Shoo, сочетающая в своем творчестве карибские ритмы и традиционными русскими напевами. Песни о Кубе и белом песке пляжей оказывали согревающее воздействие на тех, кто мерз в палатках всю ночь напролет при температуре воздуха в +4 градуса. «Даже наши тройные штаны», которые кроются под нашими платьями нам теперь не нужны», - обрадовалась, глядя на танцующих зрителей вокалистка группы Шуня Балашова.

Главную сцену Sirena открыла в этот день перспективная группа «Аффинаж». Используя необычный инструментарий (акустическая гитара, бас, баян, труба и кахон), парни легко собирают аншлаги во вместительных столичных клубах. Весьма внушительная толпа собралась перед сценой и на «Дикой мяте». Зрители охотно откликались на все инициативы музыкантов, являя собой воплощенную иллюстрацию к песне «Прцгаю, стою» и азартно подпевая в нужных местах. Ободренный таким жарким приемом вокалист Эм Калинин во время своей самой эмоциональной песни «Твой главный враг» выскочил зажигать на авансцене, а потом признался, что расставаться всегда грустно.

Крытая сцена Merrow принимала у себя разные хипстерские радости, вроде задорного девичьего дуэта «Комсомольск», эксплуатирующую эстетику кооперативного диско 90-х. Хватало здесь и различных диковин, среди которых пальму первенства следовало отдать трио Fire Granny с дурацкими электронно-рокабилльными песенками на стихи Даниила Хармса.

Но одним из главных открытий этой сцены стало выступление развеселых костромских ска-панков Good Times. Татуированный накачанный вокалист Артём Шаров пластично отрывался, пел сносящие крышу песни о разбитной девушке Анжеле и кискином диске, любовно величая публику «пупсиками» и «поросятками». По его словам, он испугался, узнав о раннем времени выступления своей команды, но посещаемость сета Good Times действительно превзошла все ожидания.

По-стоящему тематическим выдалось выступление группы «Браво» на сцене Sirena. Во-первых, нестареющие стиляги сыграли целых две песни с упоминанием тульского региона, принимавшего у себя «Дикую мяту» - «Московский бит» и «Перемену мест» (со строчкой о тульском квасе с утра). Во-вторых, Евгений Хватан посвятил всё ту же «Перемену мест» всем, кто мерз предыдущей аномально холодной ночью. «Земляничный дождь» музыкантам помогла исполнить певица Яна Блиндер, часто принимающая участие в концертах команды в качестве специально приглашенной гостьи.



К финалу выступления «Браво» заметно похолодало. Но это никак не сказалось на заполняемости фестивального поля, ведь следом за Хватаном и Ко должна была выйти Земфира, не выступавшая до этого полтора года. Этим летом Земфира прерывает молчание ради выступления на череде open air'ов в разных городах России. Волею судеб часовой сет на «Дикой мяте» стал первым из этой серии. Как призналась артистка со сцены, первый Feedback в туре — это всегда большая ответственность, поскольку совершенно непонятно, как это оценит публика.

В случае с Земфирой любые ожидания оказываются бессмысленными, потому что ни состав музыкантов, ни звучание, ни детали программы никогда заранее неизвестны. На этот таз количество ее музыкантов сократилось до двух. Место за клавишными в стильном черном кубе с размашистой буквой Z занял иностранец Стивен Уэстон, а на гитаре играл Дмитрий Емельянов, сотрудничавший ранее с Васей Обломовым и Марой.

Только Земфира да Дельфин могут позволить себе в нашей стране составить фестивальную программу практически из одних диковин, проигнорировав хиты. Да и звучали такие старые песни, как «Непошлое» или «Jim Beam» совершенно неузнаваемо. «Непошлое» из томной баллады превратилась в синти-поповый динамичный боевик с выброшенным фрагментом о гудках в трубке и «сказках ласках». А мало кем ожидавшаяся «-140» радовала слух электронной аранжировкой с щедрыми вкраплениями серфовой гитары. Нашлось место в программе Земфиры даже такому раритету, как «Австралия» из альбома би-сайдов «Z-sides».

Новинка была всего одна — на текст по мотивам «Новых стансов к Августе» Иосифа Бродского. Её Земфира представила как совместную композицию с электронщиком Муджусом, но справилась без него. Из более-менее предсказуемых пунктов программы были «ПММЛ», «Прогулка» и «Небо Лондона». Новизна программы и её недостаточная концертная обкатка приводили порой к забавным неувязкам. В «Спасибо» Земфира забыла слова («за покой... что я несу» произнесла она вместо «за миллиарды человек») и решила начать заново. Ощутив горячую поддержку публики, Земфира заметила: «Только в России, полюбив однажды, любят всю жизнь».

И из ее уст это дорогого стоило!