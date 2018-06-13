В Тамбове возведен памятник погибшему Валерию Халилову

17:11

Трагически погибшему военному дирижеру Валерию Халилову, до последнеuj руководившему ансамблем песни и пляски Российской армии им. Александрова, открыт памятник в Тамбове.

Жизнь Халилова оборвалась в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года. Торжественная церемония открытия мемориала состоялась в центре города 11 июня 2018 года, сообщает «Российская газета»

Монумент возведен в сквере рядом с мемориалом двум другим военным музыкантам: автору марша «Прощание славянки» Василию Агапкину и Илье Шатрову, написавшему вальс «На сопках Маньчжурии».