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В Тамбове возведен памятник погибшему Валерию Халилову

17:11 13.06.2018
Валерий Халилов. Фото Voopk с сайта wikipedia.org
Валерий Халилов. Фото Voopk с сайта wikipedia.org

Трагически погибшему военному дирижеру Валерию Халилову, до последнеuj руководившему ансамблем песни и пляски Российской армии им. Александрова, открыт памятник в Тамбове.

Жизнь Халилова оборвалась в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года. Торжественная церемония открытия мемориала состоялась в центре города 11 июня 2018 года, сообщает «Российская газета»

Монумент возведен в сквере рядом с мемориалом двум другим военным музыкантам: автору марша «Прощание славянки» Василию Агапкину и Илье Шатрову, написавшему вальс «На сопках Маньчжурии».

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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