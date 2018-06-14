Лев Лещенко представил двусмысленный гимн футбольных фанатов

13:12

Певец Лев Лещенко представил ироничный двусмысленный гимн болельщиков сборной России по футболу – песню под названием «Забей!».

Народный артист РСФСР впервые исполнил новинку на Красной площади на праздничном концерте, посвященном Дню России. Текст песни сочинил куртуазный маньерист и мастер парадоксов Александр Вулых, а композитором выступил Пётр Привин.

Кроме того, в работе над танцевальным треком также приняли участие DJ Moriarti и спортивный комментатор Илья Казаков.