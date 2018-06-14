Премьера музыкального спектакля о Викторе Цое пройдет в Москве

16:48

Премьерный показ кавер-драмы «Цой-мой [герой]» состоится 27 и 28 июня

Действо будет представлять собой музыкальный документальный спектакль о жизни и творчестве Виктора Цоя, в который вошли как отрывки из интервью, писем и воспоминаний, так и песни лидера группы "Кино" в оригинальном прочтении музыкантов группы «АлоэВера», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию КМ.RU. В спектакле «Цой-мой [герой]» солистка популярной рок-группы Вера Мусаелян впервые дебютирует на театральных подмостках в качестве актрисы.

В постановке также задействованы артисты "Театр.doc" и выпускники мастерской Олега Кудряшова (ГИТИС). Вся музыка в спектакле прозвучит в живом исполнении.

Проект свободен от драматургии – выбор материалов и сюжетных линий происходил в процессе репетиций… и продолжается во время спектакля. Артисты вместе со зрителем проживают ключевые события жизни Цоя, находят параллели с собой и откровенно делятся ими с публикой, которая становится собеседником и другом.

Спектакль «Цой – мой [герой]» начисто лишён пафоса и оголтелого фанатизма. Это, прежде всего, честный разговор о человеке, который спустя десятилетия продолжает влиять на жизни людей разных поколений. А формат квартирника в сочетании с камерностью подвалов «Хитровки» помогает погрузиться в атмосферу знаменитой «кочегарки», где начиналась история культовой группы «КИНО».