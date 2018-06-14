Проект Виктора Задорожного Стиходелика «Песни на стихи Ники Турбиной»

Исполнитель: Стиходелика; название: «Песни на стихи Ники Турбиной»; стиль: акустический рок; год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Печальная судьба поэтессы Ники Турбиной — это история про то, что не стоит калечить даровитых детей преждевременными надеждами на успех. Ребенком она страдала астмой, и бессонным ночами ей стали открываться стихи. Девочкой заинтересовались Юлиан Семенов и Евгений Евтушенко, всячески её потом пиарившие.

С годами талант Ники постепенно иссякал, но смириться с потерей былой славы она не могла. На нормальную работу ей устроиться не удалось, лечение в психиатрической клинике в Швейцарии обернулось бесперспективным романом с престарелым доктором, выучиться на актрису Ника тоже не смогла... В ее жизни было два падения из окна, и второе закончилось фатально.

Ответственности Ники за происходившее с ней никто не снимает. Однако стоит обратить внимание и на тех, кто приложил руки к её раскрутке. Как пел Владимир Асмолов, «но, боюсь, что в той веревке намыленной есть по ниточке от каждого из нас». Наверное уличать в чем-то постыдном не стоит Виктора Задорожного, который, вдохновившись в 1983-м прочитанными в газете стихами Турбиной, положил их на музыку и принес кассету автору.

Неизвестно, как Ника отнеслась к таким интерпретациям, но запись не канула в Лету, а сохранилась в личном архиве, где её и обнаружили недавно работники Культурного фонда поэтессы. Тут же возникла идея переписать всё заново, и Задорожный, ставший за это время мастеровитым музыкантом с стиле блюграсс, безукоризненно проделал это работу.

Стоило ли ворошить прошлое, вопрос отнюдь не праздный. Дело в том, что эти записи не выходят за уровень любительского клубного музицирования, рассчитанного на чувствительных тетушек и их стареющих мужей. Трудно сказать, виной тому средний уровень стихов Ники, или непритязательность музыкального аккомпанемента Виктора Задорожного и вокала Дианы Дорофеевой.

Диск претендует на некую концептуальность, здесь есть и мелодекламации, и полноценные песни, и перетекающие друг в друга поэтические темы. Среди песен более-менее выделяется медитативный «Гном» и экстатичная «Память». Всё остальное — глубоко вторично, будь то «Что останется после меня» в духе «Это всё» ДДТ или «Я год хочу прожить как миг», похожая на неизвестную песню группы «Воскресение» с вокалом Андрея Сапунова. Если это действительно всё самое значимое, что осталось после Ники Турбиной, то, прямо скажем, негусто.