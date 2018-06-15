Оркестр Гергиева впервые выступит в Саудовской Аравии

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Возглавляемый Валерием Гергиевым Симфонический оркестр Мариинского театра станет первым российским оркестром, который даст концерты в Саудовской Аравии.

Выступления оркестра пройдут 16 и 17 июня на наиболее престижной и инновационной площадке страны — Большом зале Центра мировой культуры короля Абдул-Азиза в городе Дахран, сообщает РИА Новости. В достаточно протяженной программе программе, которая будет представлена зрителям Саудовской Аравии: Симфония №1 Сергея Прокофьева, Павана Габриэля Форе, арии из опер "Риголетто" Джузеппе Верди, "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини, фрагменты Пятой симфонии Густава Малера, Концерта для трубы с оркестром Йозефа Гайдна, а также сюиты "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса, цикла "Времена года" Антонио Вивальди и сюиты "Из времен Хольберга" Эдварда Грига.

В первый вечер за дирижерский пульт оркестра встанет сам Гергиев. В воскресенье концертом продирижирует Лоренц Настурика–Гершовичи. Вместе с оркестром выступят солисты: Лоренц Настурика-Гершовичи (скрипка), Олег Сендецкий (виолончель), Тимур Мартынов (труба), Айгуль Хисматуллина (сопрано), Евгений Ахмедов (тенор).