Сергей Шнуров разразился стихами о недостижимом пенсионном возрасте

12:58

Вокалист группы «Ленинград» Сергей Шнуров отозвался злободневным стихотворением на новость о повышении пенсионного возраста.

Напомним, что повышения стоит мужчинам - до 65 лет, а женщинам - до 63 стоит ожидать уже с начала 2019 года, а законопроект могут одобрить уже в ближайшие месяцы.

Лидеру группировки «Ленинград», которому, до пенсии осталось еще 20 лет, по традиции написал на новость дня стихотворение, разместив его у себя в Инстаграме.

Здесь нужна какая-то сноровка,

Чтоб не забухать, не заколоться.

Пенсионный возраст, как морковка,

Перед осликом, что кружит у колодца.

Не достичь его, как горизонта.

Ты к нему, а он совсем не ближе.

Не спасёт позитивизм Огюста Конта.

Дайте водки и две пачки сижек.

Пьяненький уже сижу у сквера.

Жизнь прекрасна, хоть не умирай!

Пенсионный возраст это вера,

Как загробный мир, как ад и рай!

Пенсионный возраст это идол,

Образ, а под красками - фанера.

Может есть, но я давно не видел,

Не во сне, а наяву пенсионера.

Буквально за час стихотворение лайкнули свыше 50 000 человек и откомментировали более четырехсот.