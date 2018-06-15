Сергей Шнуров разразился стихами о недостижимом пенсионном возрасте
Вокалист группы «Ленинград» Сергей Шнуров отозвался злободневным стихотворением на новость о повышении пенсионного возраста.
Напомним, что повышения стоит мужчинам - до 65 лет, а женщинам - до 63 стоит ожидать уже с начала 2019 года, а законопроект могут одобрить уже в ближайшие месяцы.
Лидеру группировки «Ленинград», которому, до пенсии осталось еще 20 лет, по традиции написал на новость дня стихотворение, разместив его у себя в Инстаграме.
Здесь нужна какая-то сноровка,
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасёт позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!
Пенсионный возраст это идол,
Образ, а под красками - фанера.
Может есть, но я давно не видел,
Не во сне, а наяву пенсионера.
Буквально за час стихотворение лайкнули свыше 50 000 человек и откомментировали более четырехсот.