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Сергей Шнуров разразился стихами о недостижимом пенсионном возрасте

12:58 15.06.2018
Сергей Шнуров © KM.RU, Елена Воронова
Сергей Шнуров © KM.RU, Елена Воронова

Вокалист группы «Ленинград» Сергей Шнуров отозвался злободневным стихотворением на новость о повышении пенсионного возраста.

Напомним, что повышения стоит мужчинам - до 65 лет, а женщинам - до 63 стоит ожидать уже с начала 2019 года, а законопроект могут одобрить уже в ближайшие месяцы.

Лидеру группировки «Ленинград», которому, до пенсии осталось еще 20 лет, по традиции написал на новость дня стихотворение, разместив его у себя в Инстаграме.

Здесь нужна какая-то сноровка,
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасёт позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!
Пенсионный возраст это идол,
Образ, а под красками - фанера.
Может есть, но я давно не видел,
Не во сне, а наяву пенсионера.

Буквально за час стихотворение лайкнули свыше 50 000 человек и откомментировали более четырехсот.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Пенсионная реформа в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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15.06.2018, 17:31
Гость: Кирилл.

Наша рубрика "У меня все ходы записаны!".
.
"Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет".
В. Путин, 2005 г.
15.06.2018, 14:53
Гость: Nik

А икона божей матери ещё не плачет по поводу?
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