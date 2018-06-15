Владимир Кузьмин расстался с молодой женой после 17 лет брака

13:18

Гитарист-виртуоз, певец и создатель группы «Динамик» Владимир Кузьмин объявил о разводе с молодой женой Екатериной, с которой прожил 17 лет.

Причин артист не сообщил. «С большим уважением и любовью к друг другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, - рассказал Кузьмин изданию «7 дней». - Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу. Просим отнестись с пониманием».

Супруга была младше музыканта на целых 27 лет. Было время, когда их брак чуть не разрушился именно из-за ревности Кузьмина. Но тогда они сумели сохранить семью.

Около месяца назад «Экспресс-газета» опубликовала большую статью о разладе в семье Кузьминых, взяв интервью у супруги певца Екатерины. По ее тону косвенно можно было понять, что они уже не вместе. «На отдых время у нас есть, но по раздельности, - рассказала Екатерина изданию. - Недавно он ездил в Майами. Посещал там дом Боба Марли. Летом вряд ли поедем куда-то вдвоем. Вообще видимся с ним не так уж часто. У нас вообще близости давно нет. На гастроли я с ним устала ездить. Поэтому отпускаю одного».