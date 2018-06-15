«Северный Флот» вернулся к истокам на закрытом акустическом концерте

Закрытый акустический концерт «Северного Флота» состоялся в московском клубе «Китайский Летчик Джао Да» 9 июня

Акустика. Фото с официальной группы «Северного Флота» в vk.com

Одним из самых заманчивых лотов в краудфандинговой акции по сбору средств для записи третьего альбома «ИNОЙ» было посещение тайного акустического сета группы в Москве или Питере. Перед столичным выступлением лидер «Северного Флота» Александр Леонтьев (Ренегат) признался, что идея «того ада, который будет сегодня происходить» принадлежала лично ему. И что в его понимании такой формат знаменует возвращение к истокам. Фразу можно было понимать двояко — и как возвращение ко временам акустической юности, и отсылку к началу сотрудничества Ренегата с «Королём и Шутом», когда он им помогал на первых порах именно на акустических концертах.

Для нынешних эксклюзивных выступлений «Северный Флот» выбрал 10 песен, которые Леонтьев исполнил на пару с гитаристом коллектива Яковом Цвиркуновым. Москве, правда, повезло чуть больше, но об этом позже. А начать парни решили с самой сложной песни «Ленинград», сочетающий в себе лирические фрагменты и напряженный речитатив.

Акустические выступления далеко не всегда проходят в режиме творческого вечера, но непринужденного общения с залом никто не отменял. Первый же прилетевший от поклонников спонтанный вопрос, казалось, немного огорошил Леонтьева: «Это гитара из «ТОДДа?». «Это моя гитара», - обескураженно ответил Ренегат. Но тут же выяснилось, что инструмент действительно тот же самый, с которым Леонтьев выходит на сцену в образе бродячего музыканта в постановке зонг-оперы «ТОДД». Приобрел он её не так давно в Сан-Франциско по настоянию супруги («Я хотел гитару, как у Якова, но жена сказала — чёрная красивее» (© Ренегат).

Песни из альбома «Всё внутри» - «Крысолов» и «Харон» - вписались в программу , как влитые. Гитара Якова Цвиркунова имитировала в «Хароне» монотонный плеск воды подземной реки Стикс. Сам образ загробного перевозчика душ умерших вызвал такую оживлённую полемику в зале, что Якову даже пришлось делать пространный экскурс в древнегреческую мифологию. «Ну, всё, он теперь сегодня не заснёт!» - сочувственно воскликнул кто-то, имея в виду мальчика лет пяти, зажигавшего у сцены. До поры до времени малец вел себя достаточно шумно, но Леонтьев тепло и по-отечески призвал его к порядку.

Сыграв песню «Поднимая знамя», Ренегат заметил, что программа получается не очень веселой. «А что, можно слэмиться?» - оживился самый активный из зрителей. «Тебе — нет, в зале дети», - тут же нашелся Леонтьев. Спеша исправить ситуацию с эмоциональным фоном, он исполнил кусочек самый быстрой песни «Северного Флота» «210» в стиле шансон, переходящем в цыганский романс. Вышло не менее феерично, чем на альбоме «Комические куплеты» Кирилла Немоляева (где металлическите шлягеры также облекались в кабацкие аранжировки).

Ободренные поклонники тут же заказали Ренегату «Дельтаплан», кусочек которого на правах однофамильца Валерия Леонтьева он однажды исполнил на гастролях, заполняя техническую паузу. Эта просьба стала для музыканта еще одной неожиданностью. Он даже в шутку пообещал устроить вскоре концерт по самым идиотским заявкам.

Вернуть концерт в серьезное русло мигом удалось с помощью песни «Последний человек на Земле», которая играется на «больших» концертах лишь изредка, но здесь ей было самое место. Дальше столичную публику ждал сюрприз. Рассказав, что после сыгранной накануне зонг-оперы «ТОДД», ритм-секция «Северного Флота» отправилась в Питер, где их «ждут алкодела», Леонтьев, представил две бонуные песни «Каждую ночь» и «Самая чёрная ночь», которые он сделал в акустике буквально утром на гитаре своего сына Егора. Детскую тему продолжила «Колыбельная», посвященная дочке музыканта Варе. В качестве своеобразного респекта Ренегату, посещавшему недавно концерт Deep Purple в Москве, Яков Цвиркунов сыграл в финале рифф из «Smoke On The Water». Блок самых личных песен концерта завершил «Странник», которого Леонтьев в шутку нарёк «Странненьким».

Впервые в концертной биографии «Северного Флота» прозвучала «Баллада о бедном цирюльнике», звучащая в исполнении Леонтьев в «ТОДДе». Она сопровождалась захватывающим рассказом Леонтьева о том, каким страшным испытанием для него всегда оборачивается этот номер в постановке. Сидя на краю сцены в оглушительной тишине, он слышит хлопанье ресниц зрителей и понимает: если вдруг он забудет слова или запнётся, то его разорвут. «Саша, ты слышишь, как я обычно плачу?» - поинтересовалась какая-то девушка в зале. «Нет, - признался он. - Наверное, твой плач заглушен хлопаньем ресниц остальных».

А в финале акустического концерта непростой момент пришлось пережить Якову Цвиркунову». Без объявления войны один из акционеров заказал ему лично песню «Удачи, солдат!». «Хорошая мысль — давайте его заставим, - поддержал инициативу Леонтьев. - Пусть поймет, что если написал текст — будь готов его исполнить». От заманчивого предложения Яков решительно открестился. Зато на бис Леонтьев выполнил давний заказ, задушевно спев начало вожделенного «Дельтаплана».