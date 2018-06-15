Громыка «Вольфрам и молибден»

Исполнитель: Громыка, Название: «Вольфрам и молибден», Стиль: тяжелый психоделический твист, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Музыканты петрозаводской группы «Громыка» очень не любят, когда поклонники величают их творчество соц-артом. Хозяин — барин, ведь действительно даже в гомерически смешных песнях коллектива всегда присутствует что-то серьезное, а порою даже трагичное. Да и сам этот жест, когда участники «Громыки» выходят на сцену в образе членов Политбюро на фоне портрета советского министра иностранных дел заставляет внутренне собраться и подтянуться, поскольку служит напоминанием того, что ещё осталась в мире вертикаль вечных ценностей, не подлежащая обструкции.

Каждый альбом «Громыки» посвящен какой-нибудь глобальной проблеме, и четвертый — не исключение. «Вольфрам и молибден» прослеживает, как современный мир стремительно утрачивает мужское начало. Тема феминизации была затронута по касательной еще в предыдущем альбоме группы «Нашатырь». Как мы помним, в песне «Ты моя Гага» развенчивалось хабальство некоторых представительниц прекрасного пола, а в «Женщинах тяжелого поведения» делается убедительный вывод о присущем всем представительницам слабого пола сложном характере

В «Вольфраме и молибдене» тенденция приобретает еще более угрожающие масштабы. Герой песни «Твое электронное табло» находится в гармонии со всем животным миром, но не может найти общий язык со своей спутницей, делающей равнодушную мину в ответ на любую его инициативу. Комплименты, щедро источаемые некой диве в «Ну-ка полетай», не способны ее окрылить. В «Комплексном обеде», напротив, старания мастерицы на все руки не может оценить занятый непрерывным процессом потребления субъект.

Мужская суть здесь совершенно выхолащивается, оставляя лишь одну пустую и бессмысленную, хотя при этом и фотогеничную оболочку. Тестостерон оказывается излишним среди сплошных парфюмерно-маникюрных реалий. Мужчина способен воздействовать на женщину лишь «воздушно-капельным путем» - то есть воспринимается как досадный вирус («Артем»).

Вольфрам — самый тугоплавкий метал, а повышенное содержание молибдена характерно для звезд. Но в песнях альбома преобладают желеобразные нытики, требующие к себе снисхождения и жалости. Густой баритон Максима Валерьевича Кошелева апеллирует то к Ренату Ибрагимову с «Мне хорошо с тобой» («Пожалей моё желе»), то к Олегу Анофриеву с «И солнце всходило» («Комплексный обед»). Однако имперский стиль не имеет под собой прочной основы, как три «слона» современной официозной живописи Сафронов-Шилов-Глазунов не смогут устоять без хтонического женского начала — черепахи. То есть и здесь шерше ля фам, как ни крути...