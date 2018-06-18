Лидер «Адаптации» устроил премьеру песни про осажденный Донецк и злых фанатиков «Евровидения»

Презентация книги стихов «Так горит степь» лидера актюбинской «Адаптации» Ермена «Анти» Ержанова состоялась в московском клубе «ПушкаревЪ» в начале июня

Ермен Ержанов. Фото предоставлено администрацией группы

Район метро «Сухаревская» никогда не был особенно урожайным на рок-клубы. Но в последнее время почему-то здесь часто проходят знаковые концерты именно андеграундных исполнителей. В начале года в клубе «Массолит» утрачивал творческий вечер создатель нижегородского «Хронопа» Вадим Демидов, а «Стакане» дал незабываемый акустический концерт Ермен Ержанов. В начале лета лидер «Адаптации» представил буквально в каком-то квартале от «Стакана» свою первую поэтическую книгу «Так горит степь».

Примерно за час до официального начала концерта в окрестностях «Пушкарева» было пустынно, но народ неуклонно подтягивался, создав в итоге аншлаг. В зале можно наблюдались не только классические потрепанные жизнью панки, но и вполне цивильные франты с артистической внешностью и изящные девушки в туфлях на шпильках. Как следствие — в этот вечер вторым по востребованности напитка после пива оказалась не ожидаемая водка, а сухое вино.

Завсегдатаи концерта «Адаптации вели диалоги весьма специфического содержания:

- Ну как ты?

- Но ты же помнишь: я себе отвел срок до этой осени...

- Да ты настоящий оптимист! Я-то как раз до осени надеюсь не дожить...

Выступление Ермена посетили его давние соратники — Леонид «Шао» Веремьянини, недавно покинувший группу «Тёплая Трасса» и балагур Владимир Белканов. Первый величественно прохаживался между столиками. Второй, по традиции, вел себя довольно шумно — так, что даже заслужил от Ермена в середине концерта замечание: «Володя, не баси!».

В начале концерта Ермен заявил, что все доставленные в клуб книги были распроданы. «Так бывает — покупайте теперь на сайте издательства «Выргород», там они, кажется, даже подешевле», пояснил он. Повод мероприятия не мог не повлиять на спцифику сет-листа.

Помимо ставшего уже традиционного для акустических выступлений поэтического блока, Ермен впервые исполнил «Bad trip в осаждённом Донецке» в виде не стихотворения, а песни. Строчки «Стать реальностью, а не вымыслом» и «Сегодня всех всё касается» повторялись по несколько раз, как заклинания, обрисовывающие вечные ценности нашего зыбкого и неверного мира. А упоминание о «злых фанатиках «Евровидения»» возвращало к очередной недавней истерии с пресловутым конкурсом.

Дверь в творческую лаборатори.ю Ермена приоткрывала и исполненная на концерте «Бурлаки и добровольцы», существующая сразу в нескольких вариантах, включая стихотворный, электронный и акустический. Как человека книжной культуры, повод презентации Ермена обязывал. Чувствовалось, что музыкант волнуется. Например, он пару раз забыл строчки стихов и текстов песен, чего ранее за ним не наблюдалось, однако поклонники своевременно заполняли вынужденные паузы. Апофеозом концерта стала новая лирическая версия песни «Небо», в которой вместо надрыва появилось ощущение беспредельности.

Напоследок Ермен поздравил зрителей с наступившим летом. Затеплилась надежда, что для кого-то, несмотря ни на что, оно станет «Летом Любви». И что мрачные прогнозы заматеревших панков относительно осени всё же не оправдаются.