Тегеранский симфонический оркестр впервые сыграет в России

10:45

Симфонический оркестр из Тегерана под управлением Шахрдада Рохани выступит в России на сценах лучших концертных залов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Концерт в российской столице состоялся в Большом зале Московской консерватории (БЗК) 17 июня.

Программа выступлений включает произведения Чайковского, Мусоргского, Дворжака, симфонические произведения и песни иранских композиторов, в том числе написанные специально для российского турне оркестра и подготовленные к исполнению Саларом Агили, одним из самых популярных певцов современного Ирана, сообщает РИА Новости.

Шахрдад Рохани — дирижер с международной известностью, автор ряда классических сочинений, музыки к популярным видеоклипам, а также незабываемой композиции к открытию XIII Азиатских Олимпийских Игр.

