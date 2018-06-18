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Тегеранский симфонический оркестр впервые сыграет в России

10:45 18.06.2018
© KM.RU, Станислав Дроздов
© KM.RU, Станислав Дроздов
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Симфонический оркестр из Тегерана под управлением Шахрдада Рохани выступит в России на сценах лучших концертных залов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Концерт в российской столице состоялся в Большом зале Московской консерватории (БЗК) 17 июня.

Программа выступлений включает произведения Чайковского, Мусоргского, Дворжака, симфонические произведения и песни иранских композиторов, в том числе написанные специально для российского турне оркестра и подготовленные к исполнению Саларом Агили, одним из самых популярных певцов современного Ирана, сообщает РИА Новости.

Шахрдад Рохани — дирижер с международной известностью, автор ряда классических сочинений, музыки к популярным видеоклипам, а также незабываемой композиции к открытию XIII Азиатских Олимпийских Игр.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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