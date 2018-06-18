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Отец Жанны Фриске подался в эстрадные артисты

17:24 18.06.2018
Владимир Фриске. Стоп-кадр из телепередачи
Владимир Фриске. Стоп-кадр из телепередачи
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Папа Жанны Фриске Владимир Борисович записывает музыкальный альбом из семи песен, одна из которых посвящена дочери.

Певческий опыт у него имеется, ибо ранее он выступал в составе военного хора. «Сейчас готовлю целый альбом – семь песен, которые я исполняю, – признался отец артистки в общении со «СтарХитом». – Шесть – известные, а одна посвящена Жанне. Могу поделиться строчкой: «Я верю в чудеса, в родные голоса, взлетает в небеса блестящий самолет…»

Автором автором текста песни о Жанне выступает друг семьи Сергей Долинский. Он же сделал и аранжировку. «Эту композицию переделал специально под Володю, – сообщил Сергей Долинский. - У песни интересная история, ведь изначально ее должна была исполнять сама Жанна на концерте по случаю 25-летия группы «Блестящие» в Юрмале в 2015 году. Продюсер коллектива мечтал собрать всех девушек и искренне верил, что Фриске еще может поправиться. Но она так и не встала. Очень приятно, что ее отец дал треку новую жизнь, потому что он особенный».

Презентация диска, который выйдет ограниченным тиражом для друзей, запланирована на осень этого года.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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