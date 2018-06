Bonfire «Temple of Lies»

Исполнитель: Bonfire, Название: «Temple of Lies», Стиль: хард-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Bonfire с 1986-го служит одной из констант качественного немецкого хард-рока. Старичкам до сих пор удается сохранять компромисс между традиционным звучанием и модными поветриями. Релиз «Temple of Lies» в итоге появился очень выдержанным, в меру пафосным, чуть подслащённым с точки зрения некоторых гитарных риффов, по-хорошему безумным и зажигательным.

Концепция альбома намекает на то, что немцы держат руку на пульсе и не чураются социальных тем. Обложка с отвратительными дельцами, заключающими какой-то сомнительный договор над беспорядочно наваленными кучами денег, сразу даёт понять, что вещи здесь будут называться своими именами, и пощады ждать не придется.

В трек-листе неплохо уживаются между собой яростные побудки («Stand or Fall»), среднетемповые жемчужины («Feed the Fire» - хорошо б её на «Евровидение», чтобы показать немного рока в этой дыре) и баллада «Comin' Home», представленная в целых двух версиях. Большой неожиданностью оказалось наличие в альбоме «Love the Way You Hate Me» с куплетами в ритмах регги.

Диск «Temple of Lies» испытал на себе заметное влияние пауэр-метала. Поклонники склонны связывать это веяние с появлением вокалиста Алекса Шталля, которому явно скучно просто грызть хард-рок, как фрезерный станок. Благодаря этому мы имеем альбом, который в одинаковой мере угодит сразу двум целевым аудиториям.

Порадует «Temple of Lies» и людей со здоровым чувством юмора. Финальный 20-минутный трек «Friedensreich II - The Return of the Zünsler into the T.O.L.» представляет собой безумный винегрет из фрагментов песен Bonfire, махровой попсы, дикого гогота неких доброхотов и теленовостей на разных языках. Между прочим, в одной из них, где по-русски обвиняют американцев в неэффективности, но при этом госорится о превосходстве Трампа, сдержится привет и нашей публике.