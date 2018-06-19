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В утробе мамы дети любят классику больше, чем Адель и Шакиру

10:45 19.06.2018
Фото с сайта Рixabay.com
Фото с сайта Рixabay.com
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Институт Маркеса из Испании обнародовал на своём сайте недавнее исследование, касающееся музыкальных предпочтений детей, находящихся в утробе матери.

Выводы показали, что они, как и новорожденные, любят классическую и традиционную музыку – например, «Маленькую ночную серенаду» Моцарта, рождественские напевы и «Богемскую рапсодию» Queen, сообщает РИА Новости.

В рамках исследования сравнивались реакции плодов в утробе на прослушивание музыки различных жанров: кантри, этно, классики, рока и попсы. Авторы эксперимента обращали внимание на мимику плода – движения его рта и языка, свидетельствующие о стимуляции мозга и развитии зон, отвечающих за речь и коммуникацию. В исследовании приняли участие 300 плодов сроком развития от 18 до 38 недель, которым предлагали «оценить» 15 разных песен при помощи специально разработанного устройства, посылающие звуки непосредственно в утробу.

Среди фаворитов у ещё не рождённых детей оказались Моцарт, Бах, Прокофьев, Штраус, Бетховен и голос Микки-Мауса, а также группы Queen и Village People – они вызвали у подопытных наиболее живую реакцию. А вот песни Адель, Шакиры и Bee Gees оставили их почти равнодушными.

Ученые пока затрудняются ответить на вопрос, почему одни музыкальные жанры действуют на развитие плода лучше других, однако, как отмечает глава института Маркеса, доктор Мариса Лопес-Тейхон, мелодии, которые нравятся подопытным, – это «мелодии, прошедшие испытание временем».
 

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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