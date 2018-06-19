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В США застрелен второй рэпер за сутки

12:44 19.06.2018
XXXTentacion. Фото с сайта miami.com
XXXTentacion. Фото с сайта miami.com

В США убиты два рэпера менее чем за сутки.

В американском Питтсбурге был убит 21-летний рэпер Трейвон Смарт, известный под псевдонимом Jimmy Wopo, пишет CBS Pittsburgh. Отмечается, что автомобиль музыканта был обстрелян из проезжающей мимо машины. Он и его спутник были доставлены в больницу, однако медики не смогли спасти жизнь рэпера.

Jimmy Wopo занимался музыкой с 14 лет. Его дебютный альбом «Woponese» вышел в июле 2016 года.

Несколькими часами ранее во Флориде был застрелен 20-летний рэпер XXXTentacion (Джасей Дуэйн Онфрой). На него выстрелили, пока он сидел в машине. По данным таблоида TMZ, к автомобилю музыканта подбежали двое неизвестных, один из которых выстрелил в Онфроя. Он был доставлен в больницу, но спасти его также не удалось.

Рэпер находился под домашним арестом, он ожидал суда по обвинению в домашнем насилии против его беременной девушки. Его также подозревали в фальсификации показаний.

Дебютный альбом XXXTentacion «17» вышел в августе 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Второй альбом «?» вышел в марте 2018 года, композиция из этого альбома «SAD!» заняла 7 место в чарте Billboard Hot 100. 

Темы: Происшествия в мире, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире хип-хопа
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