Балалаечник Михаил Рожков совсем немного не дожил до 100 лет

09:45

На сотом году жизни скончался народный артист России, балалаечник-виртуоз Михаил Рожков.

Скорбную весть распространила вдова музыканта, сообщает ТВ-Культура. Михаил Рожков появился 30 августа 1918 года. В 1934 году поступил в Ленинградское музыкальное училище имени М. П. Мусоргского на отделение домры, однако, позже решил играть на балалайке. С 1939 года был солистом Оркестра имени Андреева, а в 1941 году ушел на фронт. В 1953 году окончил Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, а в 1958 году создал дуэт с гитаристом Георгием Меняевым.

Фанатами Рожкова были Любовь Орлова и Леонид Утесов. Мелодии в его исполнении можно услышать в полусотне фильмов, среди которых - «Война и мир», «Течет Волга», «А зори здесь тихие», «Тени исчезают в полдень».

