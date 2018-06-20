Уникальная выставка о Высоцком открылась в Еврейском музее толерантности

15:09

Экспозиция «Коридоры. Семь миров Высоцкого», дающая оригинальный взгляд на жизнь и творчество знаменитого барда Владимира Высоцкого, открывается в Еврейском музее и центре толерантности.

Посетители смогут лично полностью погрузиться в мир оживших образов из произведений поэта в сопровождении его песен, сообщает РИА Новости. «Экспозиция откроет серию выставок о самых знаменитых и любимых художниках, музыкантах, актерах, режиссерах и деятелях культуры еврейского происхождения, - говорится в информации от музей. - Высоцкий не излагает историю своей собственной жизни, а предельно выразительно рисует в воображении слушателей живую и яркую поэтическую фантазию».

Войдя в один из коридоров, посетитель попадёт в столичную коммуналку, в другом окажется в опасной московской подворотне, в третьем заглянет в прифронтовой окоп, в четвертом его встретит советская пивная, рассказывают в музее.

Выставка пройдет с 20 июня по 23 сентября. Творческую команду выставки возглавляет автор идеи "Коридоров" Ян Визинберг. Художником-постановщиком экспозиции выступает Андрей Понкратов, который работал над такими фильмами, как "Нелюбовь", "Левиафан" "Елена", "Лето". Художник по свету —кинооператор Владислав Опельянц ("Заложники", "Ученик", "12", "Лето").