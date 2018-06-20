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Уникальная выставка о Высоцком открылась в Еврейском музее толерантности

15:09 20.06.2018
Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
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Экспозиция «Коридоры. Семь миров Высоцкого», дающая оригинальный взгляд на жизнь и творчество знаменитого барда Владимира Высоцкого, открывается в Еврейском музее и центре толерантности.

Посетители смогут лично полностью погрузиться в мир оживших образов из произведений поэта в сопровождении его песен, сообщает РИА Новости. «Экспозиция откроет серию выставок о самых знаменитых и любимых художниках, музыкантах, актерах, режиссерах и деятелях культуры еврейского происхождения, - говорится в информации от музей. - Высоцкий не излагает историю своей собственной жизни, а предельно выразительно рисует в воображении слушателей живую и яркую поэтическую фантазию».

Войдя в один из коридоров, посетитель попадёт в столичную коммуналку, в другом окажется в опасной московской подворотне, в третьем заглянет в прифронтовой окоп, в четвертом его встретит советская пивная, рассказывают в музее.

Выставка пройдет с 20 июня по 23 сентября. Творческую команду выставки возглавляет автор идеи "Коридоров" Ян Визинберг. Художником-постановщиком экспозиции выступает Андрей Понкратов, который работал над такими фильмами, как "Нелюбовь", "Левиафан" "Елена", "Лето". Художник по свету —кинооператор Владислав Опельянц ("Заложники", "Ученик", "12", "Лето").

Темы: Выставки и биеннале в мире искусства, Звезды российской музыкальной индустрии, Музеи в России, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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20.06.2018, 22:05
Гость: Русфанат

Считал ли сам Высоцкий себя евреем? Нет, не считал. Считал ли кто-нибудь в СССР Высоцкого евреем? Нет, не считал. Есть ли в творчестве Высоцкого хоть что-то нибудь "еврейское"? Нет. Все творчество Высоцкого полность созвучно русскому духу. "Еврейское" в нем близко не ночевало! Так что "толерантных" представителей страны победившего национализма просим не беспокоиться. Отдохните, ребята.
20.06.2018, 21:08
Гость: Larry

Всё очень просто. Постепенно наследие Владимира Семёновича переформатируют в общественном российском сознании - что он не совсем русский, а вообще-то совсем не русский. Они же всё начинают издалека, как известно. Было ваше, стало наше. Перепишут потихоньку биографию, справочные материалы. Наше-то с Вами поколение стареет и уходит, а у русской брендово-пивной молодёжи творчество Высоцкого не находит отклика. Вот лет через 20 ни у кого не будет вызывать удивления - а, еврейский поэт типа Бродского... И так разрушается по кирпичикам русская культура.
20.06.2018, 17:26
Гость: Сергей

Странно!Раньше не особо вспоминали,а тут резко в соплеменники записали!
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