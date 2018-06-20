LaScala «Patagonia»

Исполнитель: LaScala, Название: «Patagonia», Стиль: альтернативный рок, Год: 2018

Альтернативная группа LaScala — креатура знаменитого Макса Галстяна из I.F.K. Команда с амбициозной красноволосой Аней Грин во главе сумела выйти на стабильный клубный уровень, наработать постоянную аудиторию, но в составе случился раздрай и последовал вынужденный перерыв в концертной деятельности. Переживания Ани Грин из-за всех этих перипетий нашли непосредственное отражение в альбоме «Patagonia».

LaScala всегда делала особый упор на испанских корнях своей музыки — том, что гениальный панк-музыкант Рикошет провидчески окрестил в свое время термином «латино треш денс синьорита». Изломанные ритмы и страстный вокал как нельзя лучше передают внутренний кавардак из-за конфликтов с коллегами. Прежде всего, речь идет об открывающей альбом песне «Медельин» где в духе «Нью-йоркских страданий» БГ, но с куда более горестным посылом заявляется о попытке укрыться от проблем в иллюзорной реальности.

Депрессивный настрой в начале диска предсказуемо преобладает. Перегруженные гитары появляются лишь эпизодически, а такие песни, как «Прочь» напоминают о рефлексии группы Total. Напускная веселуха присуща трекам «АН-2», «Майами» и «Селфи»: стремление заглушить душевную боль с помощью клубного оттяга и проникновением на бэкстейдж ничем хорошим обернуться не может.

Апогей альбома — энергичная и хлесткая песня «Снайпер». Это не что иное, как адресное посвящение Ани Грин музыканту, который её особенно обидел. Обрисованный в ней психологический портрет высокомерной «рок-стар» несколько утрирован, но вполне узнаваем. А цепляющая фраза «пусть твои фанаты, скажут, кто из нас не тру» имеет все шансы уйти в народ.

Три финальные вещи - «Жажда», «Реванш» и «Patagonia», по замыслу, должны оказывать терапевтический эффект. Об этом, же свидетельствует фраза «спасибо, доктор, мне уже лучше», произнесенная преувеличенно бодрым тоном на коде финального трека. Неизвестно, стало ли лучше после записи пластинки самой Ане Грин. Но альбом определенно способен увлечь и помочь, а изображенная на обложке карта двух Америк с разбросанными по ним названиями песен, доказывает, что LaScala может устраивать путешествия не только по потемкам человеческих душ.