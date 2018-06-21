Андрей Разин заявил, что дни Евгения Осина сочтены

Продюсер «Ласкового мая» распространил в интернете тревожную сводку о состоянии здоровья певца Евгения Осина

Андрей Разин оставил у себя в Интстаграме неутешительный намек на то, что Осину осталось не так уж много времени. «К сожалению, вынужден сообщить о состоянии здоровья Жени Осина. Женя на грани смерти. У Жени начала гнить рука, отказали ноги и практически не работают почки. Женя опять запил. Дни его сочтены», – написал Андрей Разин в блоге.

Несколько недель назад Осин получил перелом руки после падения с мотоцикла. ДТП произошло недалеко от своего дома по улице Демьяна Бедного. Певец приобрел «железного коня» и ехал зарегистрировать его в ГИБДД, сообщал «МК». Однако не вписался в поворот и рухнул на асфальт. Мотоцикл придавил артисту ногу. Случайный прохожий освободил артиста и предложил ему помощь, однако Осин решил справиться сам. Медики обнаружили у певца перелом пальца на ноге, но от помощи он отказался и тут.

Пользователи интернета предположили, что Осин был пьян. Однако очевидец опроверг эти домыслы и подчеркнул, что певец сам покатил мотоцикл дальше по направлению к ГИБДД. Однако регистрацию транспортного средства всё же пришлось отложить до лучших времен.

Тем более, певец загремел в больницу с переломом руки. Через некоторое время его выписали, и нетрезвым голосом он рассказал журналистам по телефону, что ему вставили 8 шурупов в кость, но рука все равно отказывается заживать. «Конечно, рука болит, но сейчас хоть заживать начнет. Во всяком случае так пообещали врачи. Лежу дома, никто не навещает. Одиноко. Только директор Александр Пономарев не забывает, он меня и доставил из больницы в квартиру», - сообщил певец.