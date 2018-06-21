Ансамбль Александрова помянет павших воинов на Белорусском вокзале

18:23

Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова выступит на Белорусском вокзале в День памяти и скорби.

Таким образом музыканты помянут воинов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости. «В пятницу, 22 июня, в 17.00 мск на площади Белорусского вокзала состоится концерт Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова, приуроченный к годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдет в рамках общественно-патриотической акции "Москва Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года», — сообщили в Минобороны России.

Белорусский вокзал — один из ключевых московских топосов, связанных с войной. В послании Минобороны говорится, что это «один из самых ярких символов Победы, так как отсюда на фронт отправлялись солдаты. 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале Москвы артисты ансамбля впервые исполнили для отправляющихся на фронт красноармейцев песню на стихи Лебедева-Кумача "Священная война", музыку для которой написал Александр Александров. На этом же вокзале встречали победителей в 1945 году». Можно вспомнить также о фильме Андрей Смирнова «Белорусский вокзал».