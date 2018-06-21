В День памяти и скорби в Москве бесплатно покажут фильмы Говорухина

13:09

Ряд кинотеатров, находящихся под эгидой «Москино», 22 июня в память о режиссере Станиславе Говорухине представит ретроспективу его кинокартин и фильмов с его участием.

В эту дату День памяти и скорби совпадет с 9-дневным сроком после кончины режиссера, случившейся 14 июня. «В память о Станиславе Говорухине кинотеатры сети «Москино» покажут 22 июня его фильмы. Десять работ, в которых он выступил режиссером, сценаристом и актером. Вход на показы бесплатный», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Twitter-аккаунте в среду 20 июня.

Среди показанных фильмов будут «Не хлебом единым» («Сатурн», 15.00), «Конец прекрасной эпохи» («Сатурн, 18.00), «Артистка» («Молодежный», 17.00), «Пассажирка» («Искра» 18:15), «АССА» («Салют», 17.00), «Брызги шампанского» («Березка», 17.00) и другие.

Похороны Станислава Говорухина прошли в субботу 16 июня на Новодевичьем кладбище. В последний путь режиссера провожал Федор Бондарчук, депутаты Госдумы и многие другие знаменитости. Говорухина проводил почетный караул, дав в его честь в небо несколько залпов.