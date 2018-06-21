Немоляев и Беркут впервые покажут панк-оперу «Сектора Газа»

09:45

Концертное воплощение панк-оперы «Сектора Газа» «Кащей Бессмертный» впервые будет показано 30 ноября в «ГлавКлубе» в Москве и 1 декабря в клубе ZAL в Санкт-Петербурге.

«Кащей Бессмертный» - один из самых известных альбомов группы «Сектор Газа», представляющий собой уникальную смесь русского народного фольклора и музыки культовых западных групп. Многие называют эту пластинку просто - «Сказка». Сразу после своего выхода в 1994 году, этот альбом моментально был разобран на цитаты, а по заверениям рекорд-лейбла, является ещё и самым продаваемым релизом коллектива за всю его историю.

В Москве и Питере при поддержке старшей дочери Юрия Хоя – Ирины Клинских, а также при участии музыкантов группы «Сектор Газа» и специальных гостей, состоится премьера сценической версии легендарной панк-оперы. Шоу будет дополнено визуальным рядом, погружающим зрителей в атмосферу альбома.

Не обойдётся и без второй части концерта, состоящей из главных хитов «Сектора» в исполнении различных музыкантов.

Участвуют:

Музыканты группы «Сектор Газа»:

- Ирина Пухонина

- Татьяна Фатеева

- Владимир Лобанов

Специальные гости:

- Артур Беркут

- Юлия Коган

- Валерий Скородед

- Родион Лубенский

- Кирилл Немоляев

- Илья Нарежный

При поддержке музыкантов групп:

- «Чёрный Вторник»

- «Сектор Газовой Атаки»

