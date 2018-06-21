Немоляев и Беркут впервые покажут панк-оперу «Сектора Газа»
Концертное воплощение панк-оперы «Сектора Газа» «Кащей Бессмертный» впервые будет показано 30 ноября в «ГлавКлубе» в Москве и 1 декабря в клубе ZAL в Санкт-Петербурге.
«Кащей Бессмертный» - один из самых известных альбомов группы «Сектор Газа», представляющий собой уникальную смесь русского народного фольклора и музыки культовых западных групп. Многие называют эту пластинку просто - «Сказка». Сразу после своего выхода в 1994 году, этот альбом моментально был разобран на цитаты, а по заверениям рекорд-лейбла, является ещё и самым продаваемым релизом коллектива за всю его историю.
В Москве и Питере при поддержке старшей дочери Юрия Хоя – Ирины Клинских, а также при участии музыкантов группы «Сектор Газа» и специальных гостей, состоится премьера сценической версии легендарной панк-оперы. Шоу будет дополнено визуальным рядом, погружающим зрителей в атмосферу альбома.
Не обойдётся и без второй части концерта, состоящей из главных хитов «Сектора» в исполнении различных музыкантов.
Участвуют:
Музыканты группы «Сектор Газа»:
- Ирина Пухонина
- Татьяна Фатеева
- Владимир Лобанов
Специальные гости:
- Артур Беркут
- Юлия Коган
- Валерий Скородед
- Родион Лубенский
- Кирилл Немоляев
- Илья Нарежный
При поддержке музыкантов групп:
- «Чёрный Вторник»
- «Сектор Газовой Атаки»