Cолисты Большого бесплатно покажут в центре Москвы «Оперу без границ»

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Cолисты Большого театра совместно с Симфоническим оркестром России под руководством главного дирижера ГАБТ Тугана Сохиева 24 июня в 16:00 выступят на Театральной площади

Вход на мероприятие окажется бесплатным для всех желающих, сообщает ТАСС. «Сама по себе идея, чтобы опера выходила за рамки привычных зрительных залов, не нова, и в мире это достаточно часто используется. Но, к сожалению, наша российская погода этому не очень способствует. Тем не менее, мы делаем это, и я очень надеюсь, что такая акция станет регулярной", - сказал генеральный директор главного музыкального театра страны Владимир Урин.

Сохиев отметил, что полуторачасовую программу концерта старались максимально разнообразить, включив как оперные арии, так и симфонические увертюры. "Прозвучит музыка от увертюры Верди к опере "Сила судьбы" до "Соловья" Алябьева, потому что мы понимаем, что публика придет разная, кто-то впервые услышит оперу", - добавил он.

Выступление станет частью масштабного проекта "Опера без границ", также прошедшего в Мюнхене, Берлине и Лондоне.