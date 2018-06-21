Sagar «ZaINDIveli»

Исполнитель: Sagar, Название: «ZaINDIveli », Стиль: фолк-эмбиент, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Загадочная и недоступная Индия всегда привлекала и продолжала манить русских людей с обостренной тягой к собственным корням. Недаром в мистическом смысле обе страны считаются побратимами, а разительные контрасты между чудовищной бытовой неустроенностью и высочайшими воспарениями духа продолжают удивлять путников как там, так и здесь.

Sagar позиционирует себя как коллектив, играющий традиционную индийскую музыку. Но эта характеристика имеет лишь самый общий вектор, сигнализирующий об интересе музыкантов к восточным ритуальным камланиям и монотонным ритмам, помогающим прозревать самую суть вещей. Вполне логичным видится обращение участников проекта и к амбиенту, который лишает эту музыку ощущения чего-то архаичного.

Альбом «ZaINDIveli» состоит из семи инструментальных треков, которые длятся всего час. Причем Sagar явно ни ставил своей задачей, ни поразить воображение меломанов, ни властно забросить их по ту сторону бытия. Материал альбома больше кажется фоновым, а такие треки, как одноименный группе, вообще идеально подошли бы в качестве звуковой дорожки к какому-нибудь затянутом авторскому фильму.

Некоторые треки сделаны так, что ощущение музыки в них исчезает вовсе. Подобным образом выстроена «Wheel Prayer», которая возникает из стука вагонных колес и благоговейного стенания пассажира. Вслушиваясь в эту композицию, мы понимаем, что самое главное здесь шум и чья-то молитва, а звучание инструментов служит лишь обрамлением для них. Восприятие же танцевальной «Haldi» кажется неполным без вида пляшущих под нее человечков.

Даже шаманские прорывы в инобытие Sagar умудряется набросать индустриальными красками. В «Sursaraang» мы слышим позывые «рено-рено» - и после некоего замешательства понимаем, что речь здесь о духовном преображении. Своего рода реновация для обветшавшего духа.