Российский участник «Голоса» погиб в Колумбии

12:43

Певец и музыкант Андрей Бородин умер в Колумбии.

Пресс-секретарь российского посольства в стране Евгений Наумов сообщил, что диппредставительство держит ситуацию под контролем и взаимодействует с местными властями, сообщает Lenta.Ru. «В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть», - уточнил он.

Мать погибшего уже прилетала в Колумбию уже прилетела. Бородин был участником таких телевизионных шоу, как Comedy Club, «Звезды сошлись», «Голос», «Время покажет», «Званый ужин» и «Популярная правда». В октябре 2017 года он выпустил свой первый клип на песню Не made in China. Артист не раскрывал свою дату рождения в социальных сетях, но, по данным из открытых источников, ему было 25-26 лет.