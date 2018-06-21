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Российский участник «Голоса» погиб в Колумбии

12:43 21.06.2018
Андрей Бородин. Фото из соцсетей
Андрей Бородин. Фото из соцсетей
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Певец и музыкант Андрей Бородин умер в Колумбии.

Пресс-секретарь российского посольства в стране Евгений Наумов сообщил, что диппредставительство держит ситуацию под контролем и взаимодействует с местными властями, сообщает Lenta.Ru. «В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть», - уточнил он.

Мать погибшего уже прилетала в Колумбию уже прилетела. Бородин был участником таких телевизионных шоу, как Comedy Club, «Звезды сошлись», «Голос», «Время покажет», «Званый ужин» и «Популярная правда». В октябре 2017 года он выпустил свой первый клип на песню Не made in China. Артист не раскрывал свою дату рождения в социальных сетях, но, по данным из открытых источников, ему было 25-26 лет.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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