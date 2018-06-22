Илья Кнабенгоф («Пилот»): «Артисты, которые идут на поводу у публики, втаптывают ее в грязь»

Лидер группы «Пилот» Илья «Черт» Кнабенгоф - один из самых здравомыслящих российских рокеров плеяды 90-х

У него на удивление правильные взгляды на жизнь, метафизику, творчество, психологию и быт. А в новом альбоме «Пилота» «Пандора» Илья исследует тему взаимоотношений беззащитного ребенка с миром, полным опасностей и искусов. Обо всем это Илья откровенно рассказал в интервью нашему порталу».

Илья Кнабенгоф. Фото Евгения Конасова

KM.RU: В записи альбомов «Изолятор» и «Кукушка» принимали не все участники группы.

- Андрюша Казаченко вообще не играл — ни там, ни там. Я задумал «Изолятор» и «Кукушку» как сольные работы — сайд-проекты. Но басист Сережка и барабанщик Никита очень заинтересовались. И я подумал, а чего я буду искать сессионных музыкантов на стороне, когда я могу своих привлечь. Тем более, они всё схватывают на лету, прекрасно освоили материал буквально за несколько дней и всё прекрасно играют. Эти двое меня сразу предупредили, что они вписываются, а Андрей честно сказал, что ему не нравится такая музыка и что лучше он что-то еще подумает по «Пандоре». Я и не стал его привлекать, стукать кулаком по столу, потому что подумал, что из тоталитарности и демократии на тот момент лучше выбрать второе. И мы сделали всё втроем. Но так как все-таки большинство из состава группы в записи участвовало, мы это всё выпустили под эгидой «Пилота».

KM.RU: А как было с «Пандорой» в сравнении с этими альбомами?

- Дело в том, что есть просто разница в ощущении записи — в работе над альбомом. Потому что когда мы делали «Пандору», всем было понятно, что это знаковый номерной альбом группы, все были тщательно собраны не позволялось ни шага вправо, ни шага влево. Наоборот, в записи использовался опыт наработок прошлого, и все старались следовать мировым стандартам. А вот «Кукушка» и «Изолятор» были сайд-проектами, и можно делать всё, что хочешь — даже то, что запрещено. Нам звукорежиссер буквально каждый второй день кричал: «Так делать нельзя!». Мы отвечали: «Отлично, зато мы сделаем первыми» (смеется). И вписывались в это всегда. Поэтому всё наперекор и вопреки.

KM.RU: Ну и как — это принесло свои плоды?

- Конечно! Кто бы что ни говорил, но я что хотел, то и получил. То же самое могу сказать обо всех трех последних пластинках. Единственное, мне до сих пор кажется, что я зря в альбом «Изолятор» запихал песни «Поселок» и «Дитячья». Они немножко не оттуда все-таки.

KM.RU: Как раз это две любимых мои песни оттуда!

- Ну вот видишь — кому что нравится. А мне показалось, что они немножко ломают всю стилистику. Тем не менее, пусть будет так.

Илья Кнабенгоф. Фото Оли Полуэктовой

KM.RU: О запихивании песен... В 2014-м ты заинтриговал, что в работе у тебя сразу 4 альбома. Я всё ждал, когда всплывет песня «Дожди» — и дождался лишь сейчас. Почему и как она вписалась именно сюда?

- Она и была задумана для этого альбома. Мы отобрали 4 или 5 треков и вдруг неожиданно питерская студия Aprel нам предложила бесплатную запись песни в рамках рекламной акции. У нас оставалось буквально полторы недели до отпуска. Мы решили пойти и записать этого первенца с «Пандоры». Записали, и так случилось, что, во-первых, музыка была Витина (гитарист «Пилота» Виктор Бастраков скончался летом 2014-го — ред). Во-вторых, Витя непосредственно участвовал в записи.

За полтора дня мы всё записали и буквально на следующий день уехали в отпуск. Буквально через 3-4 дня мне позвонили и сообщили, что Витя погиб. Это было настолько неожиданным для всех, все были в огромном шоке, пришлось возвращаться обратно в Питер. В конце концов, когда встал вопрос о перезаписи «Дождей», потому что песни сильно отличается по звуку, мы с Андреем сели, подумали и решили, что будет правильно, знаково и фэншуйно, оставить песню с Витиной гитарой. Потому что это последняя песня в его жизни — с его музыкой.

KM.RU: Почему «Дожди» попала в альбом, посвященный именно детям и подстерегающим их искушениям?

- Мне кажется, что она, в основном рассказывает о том, что мы — не те, кем кажемся себе в зеркале. Все-таки есть нечто настоящее, что сидит глубоко в нас и, я бы сказал, не вписывается в те игры, которые у нас ежедневно происходят в жизни. Оно не отображает эмоций, чувств, не озабочено проблемами. Есть некий наблюдатель, которым мы и являемся на самом деле. Он просто за всем наблюдает, выносит для себя суждения, которые мы не контролируем разумом и не можем замечать.

Очень важно, чтобы человек этого наблюдателя всё время чувствовал. Потому что как только эта связь возникает, большинство проблем и неприятностей, которые с тобою происходят в жизни, становятся детскими. Ты понимаешь, что это просто какая-то игра в песочнице, в конструктор «Лего», и это всё детский сад. «Дожди» именно о внутреннем ребенке, о том, что надо постараться не терять его всю жизнь. Как говорил Мюнхгаузен, как только ты его теряешь, ты начинаешь воспринимать жизнь всерьез и начинаешь делать глупости с серьезным выражением лица, превращаясь в сумасшедшего, который уже не адекватен по сути.

KM.RU: Детская тема присутствует у «Пилота» с самых первых альбомов, что отражено даже в вашем логотипе.

- Даже в приветствии! Я до сих пор говорю: «Йоханга, мальчишки и девчонки». Это тоже неспроста, кстати (смеется).

KM.RU: У тебя всё неспроста. Как ты можешь прокомментировать замысел «Пандоры» в сравнении со всеми твоими прочими концепциями детства?

- Это разные аспекты одного и того же вопроса. Есть же такая избитая фраза, что мы все дети Бога. А я в какой-то момент просто осознал, что мы все играем. Прежде всего, это связано с тем, что я очень ярко начал вспоминать какие-то сцены из собственного детства. Когда у меня появилась дочь, я очень внимательно с самого ее рождения наблюдаю за ее поведением и ее реакциями. Неожиданно, глядя на нее, я начал вспоминать какие-то сцены из собственного детства, которые, казалось бы, забыл навсегда. В том числе, я вспомнил все эти ролевые игры в садике — и вдруг понял, что с тех пор ничего не изменилось.

По сути, просто мы изменились в размере, и я смотрю на людей на улице и понимаю, что они просто заигрались. Мы остаемся детьми, и игрушки все те же. Масштаб изменился, но суть осталось та же. Единственное, что меняется кардинально, когда человек становится на путь дхармы — когда он становится осознанным и заодно с Богом. Тут происходит перелом — человек реально в одну секунду взрослеет! А до этого момента все люди просто являются детьми — просто большого размера. И реакции все те же, и желания. Абсолютно детское восприятие. Поэтому, по сути, мы все остаемся детьми по жизни. А порой и до самой смерти.

После этого я понял, что поэтому мы в семье обычно обращаемся к Богу в женском обличии. Мы называем Бога Мама. Во-первых, это гораздо понятнее. Во-вторых я всегда привожу такой пример. Странно, но никого не удивляет, что все люди на планете, независимо от национальностей, языка и т. д. В момент самой серьезной опасности кричат одно и то же слово — и это слово отнюдь не «папа» (смеется). Никто на Земле не кричит «папа» - даже если без матери вырос. Это настолько архаичный механизм внутри нас! Всё становится гораздо понятнее, когда ты Бога представляешь как маму, а всех остальных людей, как детей, все сразу становится гораздо понятнее, чем все эти истории про Небесного Отца, их наставлений, и т. д. А тут у меня всё сразу сошлось в голове, и я стал воспринимать это как некую игру — очень серьезную и обучающую, порою очень опасную. Я понял, что в окошке сидит мама, и на всё это смотрит. И я понял вдруг её ожидания от нас, чего она хочет. Это же очень естественно. И всё стало на свои места.

Илья Кнабенгоф. Фото Евгения Конасова

KM.RU: Пандора — невероятно понятный, емкий и красивый образ. Влияние древнегреческой мифологии на всех нас переоценить сложно. Как ты пришел к этому образу и были ли какие-то альтернативы ему? Например, тот же «гроб повапленный».

- Я просто вдруг понял, что люди винят всё, что угодно. Наверное, апофеозом всей этой глупости явилось то, что люди придумали козла отпущения в виде дьявола. Им пришлось придумать некое мифическое рогатое существо, на которое они свалили ответственность за свои проступки и собственные слабости. Опять же, это настолько детская отмаза, типа «это всё Карлсон» (смеется). По сути, дьявол является неким Карлсоном, на которого, как в мультике, можно свалить всю ответственность за собственные проступки.

Я вдруг понял, что всё это страшное ужасное зло, на самом деле, наши желания, не более того. Я увидел этот образ: когда ребенок входит в мир людей, у него горит свет вожделения в глазах. Он смотрит на полки с игрушками о забывает обо всем — о правилах поведения, своих обязанностях. Можно щелкать у него перед лицом, но он потерян. Здесь происходит то же самое: когда любое существо попадает в мир, оно в итоге оказывается в супермаркете игрушек. Огромнейший и гораздо больший по размерам, чем любой «Детский мир». Ты понимаешь, что тебя окружает громадное количество того, что ты хочешь попробовать. Коренное слово - «хочу». Мир — это место для удовлетворения своих «хочу». И именно это, как говорят древние, является первопричиной нашего рождения здесь.

В какой-то момент мы все позавидовали Богу. Мы тоже хоти быть владельцами чего-то, и мы хотим контролировать что-то. Мы хотим быть подобными Богу. Именно поэтому Мама говорит: есть такое место, куда вы можете пойти и ощутить себя мной. Вы можете действительно почувствовать себя Богом. По сути, эти искушения являются тем, что приносит зло на планете. Как только человек приходит к контролю за своими чувствами и желаниями, как только «надо» начинает превалировать над «хочу», сразу все проблемы исчезают. И нет поводов для любого зла — того ящика искушений, который открыла Пандора. Открыла ворота в детский гипермаркет (смеется).

KM.RU: Поговорим о других культурологических параллелях альбома. Песня «Нелюбовь» - есть ли тут какое-то соприкосновение с фильмом Звягинцева?

- Я не смотрел, но хочу посмотреть. Мне много кто сказал, что это очень хороший фильм. Но я не смотрел ни «Выживший» с ди Каприо, ни «Нелюбовь» Звягинцева.

KM.RU: «Нелюбовь» - одна из самых ярких песен альбома. Как она создавалась?

- На самом деле, она была написана по наблюдениям очень странной ситуации. В жизни я часто замечал, что есть такие люди, которые являются сводниками. Практически с самого раннего детства у них есть задача сводить других людей вместе. Они знакомят людей между собой, при этом их подружки и друзья сходятся и женятся, у них уже появляются дети, но при этом сами почему-то сами остаются в одиночестве на всю жизнь.

KM.RU: У них вся энергия уходит на других.

- Да! Удивительные ощущения. Еще и наблюдая результат своей деятельности, сами они глубоко несчастны. В принципе, я написал эту песню о конкретном человеке, которого я знаю лично. Он все время играет в любовь, но относится к этому очень несерьезно, поэтому у него всё время всё разваливается. Про это удивительное ощущение я и написал.

Илья Кнабенгоф. Фото Оли Полуэктовой

KM.RU: В последние годы ты являешься убежденным противником мата в песнях, но, тем не менее, здесь его используешь. Почему?

- Ты знаешь, я понимаю, что мат — это неотъемлемая часть русского языка. И я не против его использования, а против употребления мата как кича. Я считаю, что главная задача артиста перед Богом — возвышать людей. Для этого они и были созданы — чтобы все время подтаскивать людей на этот высокий уровень, растить их в плане совести и нравственности. Это обязательно педагогический процесс. Как только артист начинает идти на поводу у публики, это разрушается. Фраза Шнура «вы хотите песен — их есть у меня» в этом смысле очень показательна.

Когда артист занимает такую позицию, я считаю, что он, во-первых, встает на колени перед публикой. Во-вторых начинает идти на поводу у них, тем самым еще более втаптывая их в грязь. Я понимаю, что мат — это самое простое средство стать популярным. Я всегда говорю: если ты хочешь, чтобы твою песню слушали массы, ты изобрази в клипе теток с голыми сиськами, а в песне - напихай кучу мата. Гораздо проще катиться вниз, чем подниматься в гору.

KM.RU: Часто ведь и фильмы снимают по тому же рецепту.

- Да! Недавно я понял, что всё это имеет отношение к тюрьме. У уголовников есть такое слово - «опущенный». Человек, который сдается, нытик, сопляк. Вот мне кажется, что артисты, которые идут на поводу у публики — опущенные. Потому что они не способны противостоять искушениям славой.

KM.RU: Как ты в этом контексте прокомментируешь дикую популярность «Ленинграда» и что с этим делать?

- Я её очень просто прокомментирую: в 1917-м году в нашей стране всё случилось. Все остальные лидеры государства помогали этому и дальше. Поэтому у нас всю интеллигенцию, либо вырезали, либо уничтожили как класс, либо заставили покинуть страну. Практически всех благородных людей либо убили, либо выгнали. И понятно, что есть преемственность поколений и что рабочий и крестьянин не может вырастить благородного дворянина. Поэтому у нас 99% страны так или иначе утратило это благородство и духовные принципы. Практически всем нужно одно — на уровне животных — наслаждение и деньги. А наслаждение — это, в основном, водка. Поэтому и культура соответствующая. Поэтому Шнур здесь оказался самым удачливым.

KM.RU: Но при этом ведь Шнур подводит под свои песни мощную теоретическую базу — эсхатологический экстаз и проч.

- Мне эта позиция Шнура самому очень понятна и близка — говорю честно. Я прекрасно понимаю, что это прививка от быдлятины. Но это работает для адекватного и разумного человека. Эта удивительная грань. Пока «Ленинград» слушала интеллигентная прослойка, это было более чем адекватно и круто. Но когда вся страна в кирзовых сапогах начала радостно под это плясать в луже дерьма, это превратилось в какой-то ужас. Я не говорю, что «Ленинград» - плохое явление. Я о том, что, к сожалению, бутылка водки, которую по 30 грамм наливал себе за обедом профессор Преображенский, досталась в руки просто быдлятине, которая стала ее хлебать из горла. А изначально всё было правильно задумано.

Илья Кнабенгоф. Фото Оли Полуэктовой

KM.RU: Говоря об искушениях этого мира, ты применяешь в альбоме отличную формулу - «еда, сон, секс, самооборона»...

- Это не моя формула, а очень древнее ведическое знание. Все население планеты в этой культуре делится на людей с демоническим складом ума и с божественным складом. В русской традиции есть этому аналог людей и нелюдей. Нелюдь рожден только телом однажды, а люд рожден дважды — и телом, и душой. Можно также назвать это темными и светлыми. Различие очень простое: существует 4 животных принципа, которыми живут животные, и их интересы не выходят за эти грани. Поэтому и сказано, что они находятся в периметре забора. Эта зона невидима, потому что 4 забора — это и есть эти 4 принципа - «еда, сон, секс, самооборона». Из-за этого нелюди не могут осознаться во вселенной и почувствовать Бога и своей задачи. Эта тюрьма их держит. Главное, что говорят веды: технократическая цивилизация создана так, чтобы удовлетворять эти 4 принципа. Значит цивилизация построена темными, а не светлыми.

KM.RU: А какой так же афористически выраженный принцип ты бы этому противопоставил?

- Есть очень простой принцип, который вообще определяется в одно слово — дхарма. Это принцип служения Богу, когда ты ставишь благо других выше собственного, когда ты понимаешь, что ты пришел в этот мир, чтобы помогать другим. Твои глаза — это глаза Богу. Бог живет у тебя внутри, а не где-то. Сделай свою жизнь такой, чтобы Богу нравилось быть в тебе.

KM.RU: В «Нетолерантности» ты использовал цитату из «Про дурачка» Егора Летова.

- Понимаешь, мне кажется, что нынешнее поколение за последние годы утратило остроту понимания ассоциативных вещей. Меня всегда это пугает, потому что я часто слышал такую фразу: ассоциативное мышление — это то, что отличает нас от приматов. Я понимаю, что из людей, которым сейчас по 17-18 лет мало кто способен правильно понять песню Егора Летова. То же самое с Башлачевым. Я не думаю, что сейчас найдется громадное количество молодых людей, которые послушают Башлачева и четко поймут, о чём он поёт. Хотя 20 лет назад это был вообще не вопрос. За 20 лет настолько сильная деградация, что мы потеряли эту способность!

Поэтому я решил эту летовскую фразу сделать более ясной и точной. Менее поэтической, красивой и ассоциативной, но более плакатной. Я просто объяснил ей суть: всё, что делает человек глупый — это ищет оправдания своим ошибкам и страданию. У Кастанеды есть практика безупречности, и она подразумевает, что никогда не надо произносить слово «извини». Я не хочу слышать извинений и оправданий, потому что ты просто должен работать так, чтобы тебе не было нужды извиняться. Просто возьми и сделай — не важно, как. Этой позиции меня научили еще кастанедовцы в 17 лет. Члены нашего кружка по интересам очень жестко в этом плане относились друг к другу, и я этому научился на всю жизнь

KM.RU: В этом году исполнилось 10 лет с момента смерти Егора Летова. Весь прошлый год ты поминал на концертах Цоя. Нет желания сделать что-то подобное и по этому поводу?

- У меня есть детская мечта спеть на крупном фестивале типа «Нашествия» «Всё идёт по плану». Но пока как-то не сложилось. Вообще по своему мировоззрению мне Егор очень близок. Я пересмотрел массу его интервью и понимаю, что он очень близкий мне человек по своей духовной составляющей. Мне так жаль, что я не успел с ним подружиться. Мне кажется, это могло бы произойти, если бы я его встретил сейчас. Но тогда, когда мы играли несколько раз в совместных концертах с «ГО», у меня в мозгу был такой поисковый бред, что мне было еще просто рано. А вот сейчас мы могли бы стать с ним очень близкими друзьями. Мне очень близко всё, что он говорил. Я чую в нём прямо какого-то брата по духу, а это очень редко когда со мной происходит.

KM.RU: Откуда взята вставка в песне «Нетолерантность»?

- Из новостей РБК. Там что-то про биржи (смеется).

KM.RU: Первая песня альбома — это мантра? С кем она сделана?

- Исполняет эту мантру живущий во здравии по сей день (и слава Богу!) один из самых великих йогов. Есть такая приставка маха-. Вот он — маха-йог. Это признанный великий мастер-преподаватель йоги во всем мире. Это реально Будда — живой и здоровый. Так уж случилось, что его зовут Пилот (улыбается).

KM.RU: А я-то думал, что это какая-то шутка.

- Нет, это не шутка. А Бабаджи — это просто статус в духовном мире. По-нашему — батюшка. Как мы до этого начинали концерты с мантры махакалы — защиты Учения и учеников, которая тоже читается голосом настоящего тибетского ламы. А сейчас звучит голос махайоги. «Гаятри» - это главная мантра йоги. Она, по сути, просто благодарит Бога за возможность приблизиться к его знанию и мудрости, быть рядом с ним. Просто благодарность — вот и всё.

KM.RU: Как христианские истины преломлялись в контексте «Пандоры»? Высказывания Христа «будьте, как дети», и т. п.

- Конечно, преломлялись! В последнее время я агрессивно встаю в оппозицию по отношению к своим бывшим друзьям «шизотерикам». Я активно до них пытаюсь донести: не забывайте самое главное: всё по-настоящему духовно ценное Бог сделал понятным для детей. Есть 4 основных принципа любой духовной практики – доброта, чистота, простота и правдивость. Сейчас мне понятно, что самое главное из них – это простота. Но это и один и самых главных камней преткновения для человеческого сознания. Если ты что-либо не можешь объяснить за 5 минут пятилетнему ребёнку, твое знание – фуфло. И объяснить нужно так, чтобы ребёнок согласился и сказал: «Я понял – это правда». В этом заключается главный критерий истинности духовного знания.

Главная сложность того, что происходит сейчас в мире – все эти жуткие настроения и толкования. Сидят заумные бородатые дядьки, как я, и разрабатывают «сложные концепции теологии». Им я хочу сказать: выбросьте всю эту чушь за борт, спустите все ваши умствования в унитаз. Они не имеют никакого отношения к Истине, вы просто заигрались в самолюбование. Всё, что даёт вам ваше духовное знание – это гордыня.

KM.RU: Одна из самых впечатляющих песен альбома – «Сны». Как она создавалась и менялось твоё отношение к снам по жизни?

- Оно особо не менялось с годами – я давно к нему пришёл. Я просто давно понял, что всё, что мы видим вокруг себя – это сон. Абсолютно такое же мы видим в том, что мы привыкли называть снами. Просто со временем у меня это превратилось в чётко сформулированный принцип. Я вдруг понял, что любой материальный мир не может быть объективным. Реальность глубоко субъективна и построена твоим разумом. По сути, ты своим разумом рисуешь вокруг себя мир пустоты, а объективного мира не существует. Любая проявленная реальность – это просто сны Бога, потому что по-другому быть не может. Просто сознание видит всё это во сне.

Я очень хорошо осознал это многослойное ясновидение, когда в очередной раз посмотрел фильм «Начало» с ди Каприо. Я вдруг понял, что наш мир – это то же самое, что мы сейчас находимся на определенном слое ясновидения. Просто я больше привык называть это понятием «отражение». Истинная реальность отбрасывает огромное количество отражений. Чем дальше от истины, тем больше она искажена. Именно поэтому всё у нас и искажено. Это очень глубокий уровень сна, из которого надо просыпаться обратно. Тоже послойно и медленно, но выбираться отсюда.

Илья Кнабенгоф. Фото Игоря Панкова

KM.RU: Какое значение может иметь альбом «Пандора» для взрослых в плане воспитания детей?

- Это альбом не для детей. Взрослые должны ограждать ребёнка от всех этих вещей. Я просто опираюсь на ведическую культуру не потому, что я упертый приверженец этой религии, а потому что для меня – она самая прагматичная. Это самая результативная и эффективная практика, что доказано для меня лично. «Веды» говорят, что до пяти лет ребенок является царем. Важно только исполнять его желания, правильные они или нет. Нужно только ограждать его от каких-то примитивных опасностей. Типа электричества в розетке или падения с балкона. А так до пяти лет ребенку невозможно что-то объяснить. Но с пяти лет и примерно до четырнадцати ребенок является учеником. То есть с пяти лет ребенку нужно начинать объяснять правду, как мир на самом деле существует.

Не про фей, не про Дедов Морозов, а про то, что есть люди и нелюди, будь осторожен. Ты оказался в опасном мире. Что есть судьба, и твои желания, которые привели тебя в этот мир. Ребенка надо учить, как защищаться от искушений, каким путем надо идти, чтобы избежать страданий и т. д. Его надо готовить уже с пяти лет, чтобы он не был в розовой феерии сказок и песчаных замков, а потом в 13 лет понял, что все это оказалось фуфлом и ложью. И он идет и вешается, выпив первые в своей жизни первые поллитра. Таких случаев полно. Ребенок просто это делает в страхе перед жизнью, потому что он не хочет в нее вступать и не готов. Он понимает, что единственная его защита, на которую он опирался, это родители, а они вдруг оказались лжецами и слабаками. Так он в одночасье остается один перед огромным страшным миром. Чтобы этого не произошло, конечно, надо с пяти лет сразу ребенку объяснять правду.

KM.RU: Ну а как тогда быть с переходным возрастом?

- Не будет проблем, если ребенку говорить правду! Точно также со своей падчерицей я прошел этот момент. Когда ей было 13, она стала задавать вопросы о сексе, о наркотиках и алкоголе. И я сказал ей правду. Она поняла, что я не лгу ей. Я не стал ей говорить, что наркотики — плохо. Я объяснил ей, в чем опасность. Я объяснил, почему люди это используют, какие преимущества они получают, какие опасности их ждут.

Про секс то же самое. Я ей сказал: если тебя интересует эта тема, то ничего нет запретного. Во-первых, мы с женой всё время при дочери купались голышом. Не было такого, что она не знала, что там у мальчиков в трусах. Во-вторых, когда у неё возник интерес к сексу, я ей сказал, пойдем в ближайший магазин с отделом всех этих фильмов. Я ей объяснил, что есть разница между фильмами со всеми физиологическими подробностями, но которые сняты красиво, и грязными вещами. Ты же хочешь, говорю я ей, чтобы у тебя это было красиво? Так пойдем я тебе выберу хороший красивый фильм — и смотри на здоровье. Понятно, что тема не запретная, всё разрешено, и у ребенка сразу пропал к этому нездоровый интерес. Она сказала, что раз это не запрещено, то и неинтересно.

И всё в итоге случилось совершенно естественным образом с прекрасным мальчиком. Тем более, он мне позвонила и сказала: у меня это случилось. Я говорю: ну и как? Заметь, девочка была готова со мной — с отчимом — обсудить свой первый сексуальный опыт. Она даже готова была выслушать от меня какие-то советы в этом плане. Мы оба понимали, что это не запретная тема — можно спокойно об этом говорить. И я не буду врать ей, потому что я в данном случае — за неё. Я стою на её позиции и защищаю её интересы.

Ты должен быть другом ребенку — и не будет нездоровых интересов. И так должен поступать каждый — не учить ребенка фуфлу. Не надо говорить, что мир — г..но, что люди сволочи кругом. Это неправда — есть громадное количество людей хороших и правильных. Но нужно объяснить, что есть и то, и то, и вся жизнь — это баланс. Ты всё время идёшь по очень узкому мосту и по краю пропасти. Нужно умудриться не упасть.

KM.RU: Откуда все эти жуткие новости о детях и детской агрессии, которые нас ежедневно одолевают со всех сторон?

- От страха. Они попали в место, в котором боятся быть. Это как кошмарный сон. Ребенок пытается от него отгородиться всеми возможными способами. Даже все эти расстрелы в школах — это просто выплеск накопившейся истерики. Ребенок живет и постепенно копит в себе недовольство, которое окружающие проявляют по отношению к нему. Его мозг поглощён телевизором и всеми этими лживыми лозунгами современной цивилизации. Он им не соответствует, пытаясь жить честно и по-своему, соблюдая свои жизненные интересы. А окружающие к нему относятся, как к изгою. Девочка, которая не ходит, как все, в розовом платье, не накачивает себе пластиком губы, предпочитает появляться на людях без косметики и в камуфляже. Подруги считают её конченой дурой, но она умнее всех их в тысячу раз. И в тысячу раз больше сделает в этой жизни полезного.

KM.RU: Что с этим делать? Помогать детям на уровне семьи или проводить продуманную государственную политику?

- Семья — это главное. Любой ребенок должен ощущать в ней тотальную поддержку. Это главное и первое правило родителей. Вы должны помочь вырасти ребёнку собой, а не тем, кого вы хотите в нём видеть. Помните, что ребенок не ваш. Вы не являетесь его владельцем. Вы не Бог — вы ничем не владеете на этой Земле. Ребенок — это самостоятельное чужое существо, которое пришло на эту планету, чтобы выполнить свою заранее известную задачу. Он знает, зачем он пришел и будет искать этот путь с помощью интуиции. Сердце ему подскажет. Постарайтесь его не сбивать, не мешать ему. Самое главное — вы должны ему просто помочь.

KM.RU: Финал альбома получился светлым («Безмятежность»). При этом это контрастно основному материалу «Пандоры». Мы действительно к этому можем прийти?

- Придем, конечно, рано или поздно. Это же все циклично и волнами происходит. Я думаю, что люди не настолько глупы, у меня есть надежда на человечность и на то, что любой устаёт от ужаса. Люди сначала загонят себя в этот страх и кошмар, но практически никому не нравится жить в этом. Поэтому все равно у всех есть желание как-то из этого выбраться. Просто пока не все знают, как. Но пребывать в этой вонючей яме никто не хочет. В этом абсолютно все мы едины. Каждая душа хочет наслаждаться, хочет радости и не хочет боли и страданий. Я уверен, что всё равно снова наступит Золотой век, когда все опять будут жить по законам Бога, следуя дхарме. И какое-то время все опять будет хорошо.

KM.RU: Пятого июля вы будете играть концерты по заявкам. Как пришли к этой идее и не боитесь ли, что поклонники выберут то, что технически воплотить на сцене очень сложно?

- Может быть такое, да. Мы, в принципе, к этому готовы. Но нам просто самим любопытно, что же люди действительно хотят услышать? Всё будет по-честному, с помощью голосования.

Фото предоставлены пресс-службой группы