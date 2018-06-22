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Вдова Льва Яшина приостановила производство мюзикла о нем

10:45 22.06.2018
Лев Яшин. Фото с сайта wikimedia.org
Лев Яшин. Фото с сайта wikimedia.org
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Процесс работы мюзикла о легендарном футбольном вратаре Льве Яшине, который планировалось представить к чемпионату мира в России, пока заморожен.

Причина во вдове спортсмена, которая пока не дает свое согласие на дальнейшее создание спектакля, заявил уральский композитор и рок-музыкант, автор идеи Александр Пантыкин, сообщает РИА Новости. Замысел мюзикла о Льве Яшине Пантыкин, лидер советской рок-группы "Урфин Джюс" обнародовал еще в 2015 году. Планировалось, что работа над постановкой будет завершена в 2017 году, чтобы спектакль успел выйти к чемпионату мира.

Пантыкина признал, что трудностей в работе над мюзиклом не возникло, единственная проблема в том, что вдова легендарного советского футболиста не дала свое согласие на постановку. "Я просто не хочу ссориться с вдовой. Она не захотела видеть Яшина на сцене. Это ее полное право", – сказал Пантыкин журналистам. Он считает, что вдову окончательно подкосило производство документального фильма о Яшине.

Вместо биографической постановки Пантыкин поставил футбольную рок-оперу «Федя и Вика в стране Футболии». Ее покажут в ближайшие выходные в Екатеринбурге в рамках развлекательной программы ЧМ-2018

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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