Украинский радикал напал в Киеве на Бориса Гребенщикова

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Основатель группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова подвергся нападению во время уличного концерта в Киеве 22 июня.

Досадный эпизод случился во время выступления музыканта на Пейзажной аллее в центре украинской столицы. В ходе исполнения Гребенщиковым одной из песен на сцену прорвался национал-радикал, который попытался напасть на артиста, сообщает Украина.Ру.

Издание утверждает, что причиной нападения стали претензии националиста к Борису Гребенщикову из-за его якобы пророссийской позиции. В частности, нападавший демонстрировал плакат с провокационными надписями и обвинил музыканта в «рашизме».

Бузотера оперативно задержали, а Гребенщиков пожелал ему прийти в себя. «Дай ему Бог все-таки прийти в себя, чтобы парень мог бы почувствовать себя получше», — сочувственно заявил лидер «Аквариума».

БГ специально прибыл в Киев 22 июня, чтобы провести ряд концертов в украинской столице. Уличные концерты для Гребенщикова стали традицией последних лет. Их он старается играть в каждом городе своего тура. Иногда на таких выступления встречаются курьезы. Например, недавно в родном для БГ Питере его не узнал полицейский, охранявший концерт.

