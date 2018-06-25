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Сочинец обвинил певца Александра Ревву в плагиате

11:56 25.06.2018
Александр Ревва. Фото с сайта kinopoisk.ru
Александр Ревва. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Молодой певец из Сочи Руслан Кагарманов утверждает, что шоумен и певец Александр Ревва позаимствовал у него песню «Чика».

По версии Кагарманова, сначала песня была опубликована им в интернете, а через некоторое время в изрядно исковерканном виде прозвучала в исполнении Реввы. «На данный момент мою песню исковеркали, переделали и сделали ее просто беспонтово, беспонтово», - сообщил Кагарманов НТВ.

Александр Ревва категорически отрицает все обвинения. Тем более, он еще даже не успел снять клип на «Чику», а Кагарманов уже подал на Ревву иск в суд за нарушение авторских прав. Первое заседание назначено на середину июля. «Если парень хочет как-то там пиара, то у меня на самом деле хватит популярности всем, хотите вам дам?» - риторически вопрошает Ревва.

Темы: Борьба за соблюдение авторских прав в России, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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