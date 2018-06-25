Сочинец обвинил певца Александра Ревву в плагиате

11:56

Молодой певец из Сочи Руслан Кагарманов утверждает, что шоумен и певец Александр Ревва позаимствовал у него песню «Чика».

По версии Кагарманова, сначала песня была опубликована им в интернете, а через некоторое время в изрядно исковерканном виде прозвучала в исполнении Реввы. «На данный момент мою песню исковеркали, переделали и сделали ее просто беспонтово, беспонтово», - сообщил Кагарманов НТВ.

Александр Ревва категорически отрицает все обвинения. Тем более, он еще даже не успел снять клип на «Чику», а Кагарманов уже подал на Ревву иск в суд за нарушение авторских прав. Первое заседание назначено на середину июля. «Если парень хочет как-то там пиара, то у меня на самом деле хватит популярности всем, хотите вам дам?» - риторически вопрошает Ревва.