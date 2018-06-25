Песня Егора Летова «Все идет по плану» стала русской народной

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Самобытная омская певица Дарина Феокритова из Омска исполнила песню Егора Летова «Все идет по плану» в русско-народном стиле.

Выложенное в YouTube видео записано в галерее «Маячок» 18 июня. Феокритова в русском народном наряде с молистами исполнила песню а капелла в фольклорном ключе. Некоторые строчки претерпели изменения. Вместо Ким Ир Сена появился его потомок Ким Чен Ын, а «коммунизм» заменили «на царя-батюшку», а матерное слово исключили из песни вообще.

Об исполнительнице известно, что она трудится инженером по пожарной безопасности на взрывопожароопасном производстве, а свободное время уделяет пению.