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Песня Егора Летова «Все идет по плану» стала русской народной

12:44 25.06.2018

Самобытная омская певица Дарина Феокритова из Омска исполнила песню Егора Летова «Все идет по плану» в русско-народном стиле.

Выложенное в YouTube видео записано в галерее «Маячок» 18 июня. Феокритова в русском народном наряде с молистами исполнила песню а капелла в фольклорном ключе. Некоторые строчки претерпели изменения. Вместо Ким Ир Сена появился его потомок Ким Чен Ын, а «коммунизм» заменили «на царя-батюшку», а матерное слово исключили из песни вообще.

Об исполнительнице известно, что она трудится инженером по пожарной безопасности на взрывопожароопасном производстве, а свободное время уделяет пению.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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