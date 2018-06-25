МЭD DОГ, 27 июня, «16 Тонн»

14:46

27-го июня в Культовом Московском клубе "16 тонн" выступит группа МЭD DОГ

Созданная в далёком 1995 году Дмитрием "Снэйком" Хакимовым, группа МЭD DОГ стремительно ворвалась в 90-х на отечественную РОК-сцену. Все крупнейшие радио-станции и музыкальные телеканалы крутили до дыр хиты группы "Улетай", "6.3.0", "Странные игры людей", "Назови меня рекой", «Слезы» и др.

27-го июня МЭD DОГ выйдет на сцену в своём нынешнем составе, собравшем лучших участников группы за все время ее существования:

Дмитрий «Снэйк» Хакимов — Ударные

Артем Макаров — вокал

Денис Саевич — вокал, гитара

Дмитрий Андрианов — гитара, бэк-вокал

Дмитрий Высоцкий — бас-гитара, бэк-вокал

Алексей Дмитриев -гитара, бэк-вокал

В этот вечер группа исполнит все свои хиты и представит новые песни, сочиненные уже в этом составе!

Также ожидается ряд сюрпризов!