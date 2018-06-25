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Оркестр Саратовской консерватории сыграет на вершине Эльбруса

15:18 25.06.2018
Эльбрус. Фото с сайта pixabay.com
Эльбрус. Фото с сайта pixabay.com
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Оркестр Саратовской консерватории решил поставить рекорд.

Классические музыканты объявили о своем намерении исполнить симфонию композитора из Кабардино-Балкарии на высоте 3847 метров на Эльбрусе, сообщает РИА Новости. «Оркестр Саратовской государственной консерватории имени Леонида Собинова 7 июля исполнит карачаево-балкарскую симфонию "Минги-Тау" на высоте 3847 метров на склоне Эльбруса», - передает агентство сообщение администрации Эльбрусского района..

Симфонию написал выпускник Саратовской консерватории, житель Нальчика Ахмат Малкондуев. «Как отмечают специалисты, произведение уникально тем, что большой симфонический оркестр из 75 музыкантов исполняет карачаево-балкарские мелодии академическими инструментами. "Минги-тау" состоит из четырех частей, каждая из которых повествует о величии, могуществе и красоте Эльбруса и народах, проживающих у его подножия», — уточняет администрация.

Такое исполнении обещает стать самым высокогорным в Европе.

Темы: Кабардино-Балкария, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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