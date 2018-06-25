Нейромонах Феофан «Тропа» (мини-альбом)

Исполнитель: Нейромонах Феофан, Название: «Тропа», Стиль: древнерусский драм-н-бейс, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Проект «Нейромонах Феофан» навел шороху среди любителей продвинутой электроники и русского лубка пару лет назад. Сохраняющий анонимность бородатый дядька с надвинутым глубоко на глаза капюшоном псевдо-схимника лихо отплясывал с балалайкой наперевес в компании медведя и русопятого диджея Никодима и распевал забористые песни про «в душе драм, в сердце — светлая Русь».

Концерты старца всегда проходят на сильнейшем энергетическом накале. Во многом всё потому, что отеченька видится зрителем неугомонным массовиком затейником — этаким вернувшимся из детства Дедом Морозом, который устраивает разные активности и то и дело просит «притоптать тропу». Ну как такому симпатяге откажешь?

Между тем — творчество Нейромонаха Феофана — это тот редкий случай, когда записи танцевальной музыки ценны сами по себе — вне контекста массовых дискотек, пусть и облицованных берестой. Кто не верит, может обратиться к мини-альбому «Тропа», где каждый трек, аки чистый изумруд.

Необходимость ежесекундно держать свою публику в тонусе не мешает певцу умело громоздить философские размышления в тексте. Яркий пример — песни «Тропа» о выборе своего пути, о подчинении духу страхов и сомнений и о нажитых в миру снастях, которые тянут вниз. Всем, кто сомневается в правильном выборе дела своего жизни, эта вещь либо придаст уверенности, либо заставит кардинально пересмотреть выбранные ориентиры.

Следующее «песнопение» «Ремесло» - еще одна вариация на излюбленную тему всех вольнолюбиво настроенных музыкантов - «когда срывало башню, спасало ремесло». Как бы экстраполируя в древнерусское прошлое канву детских стишков о выборе профессии («Кем быть» Маяковского и проч.), Феофан утверждается в привлекательности для себя навыка «балалаечку чесать да драм неистово плясать». Аранжировка песни как бы иллюстрирует эту мысль: нехитрые трели балалайки сменяются цепляющими электронными экзерсисами.

Самая главная находка «Тропы» - заключительная «На дворе». Поклонники уже успели сравнить её с гиперсуспешным шлягером Лободы «Твои глаза», а электронная тема чем-то напоминает рифф из «The Final Countdown» Europe. Но дело тут отнюдь не в заимствованиях, а в том, что Нейромонах Фейофан, вероятно, разгадал формулу написания абсолютного хита и теперь успешно применяет это золотое сечение в своих разящих наповал композициях. То ли еще будет, ведь весной автор клятвенно пообещал у себя в соцсетях выпустить вскоре такое, что все онемеют. Он может!

Сингл напечатан ограниченным тиражом на CD компанией SoundReliz и запакован в стильный конверт. Получить такую благую весть от гонца всегда приятно.