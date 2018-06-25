Лидер «Океана Эльзы» призвал к уничтожению нынешнего режима на Украине

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Вокалист «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук сделал ряд неожиданно резких заявлений по поводу действующей власти на Украине.

Вакарчк, известный своей горячей поддержкой всех майданов, на этот раз призвал молодеж к открытому противостоянию нынешнему украинскому режиму. Соответствующую речь он произнес, выступая перед выпускниками Украинской академии, отмечает «Радио Свобода».

Выступление музыканта было опубликовано на видеохостинге YouTube 23 июня. «Эту систему лучше всего характеризует слово« страх», - заявил Святослав Вакарчук, обращаясь к студентам. - Она боится всего на свете - она боится своих избирателей, она боится не выиграть следующие выборы, она боится потерять деньги, которые были украдены. Она боится международных организаций, она боится Америку, она боится Россию, она боится Китай, Евросоюз - она боится всех. Но больше всего она боится вас, потому что вы настоящие, потому что вы - мудрые, потому что вы – свободные».

Кроме того, Вакарчук призвал студентом быть «охотниками», безжалостно преследующими «нечестность и коррупцию». «Вы как охотники против системы должны выследить ее, найти ее, нацелиться на нее и уничтожить ее, — заявил музыкант, назвав всю политическую систему на Украине «раковой опухолью», разъедающей страну», - подчеркнул он.

На выпуске Академии присутствовали послы США, ЕС, Канады, Бельгии и исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.