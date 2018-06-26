Группа «Звери» отменила свое выступление в Киеве

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Группа «Звери» заявила об отмене своего фестивального сета в Киеве.

Примечательно, что что организаторы мероприятия пока даже не объявили об отмене выступления российских артистов. «Внимание, Киев! К сожалению группа Звери не приедет на фестиваль Atlas Weekend. Отменять наш концерт было тяжело, но необходимо», — говорится в Instagram коллектива.

При этом участники коллектива пояснили, что это связано «с непрофессиональным подходом принимающей стороны». «Нам очень жаль. Надеемся на скорую встречу с вами», — отмечается в сообщении.

Напомним, что на днях «Звери» выпустили саундтрек к фильму Кирилла Серебренникова «Лето», где Рома Зверь сыграл главную роль лидера «Зоопарка» Майка Науменко. В мини-альбом «Звери в зоопарке» входят песни из саундтрека фильма. На недавнем Каннском фестивале саундтрек «Лета» был удостоен премии Cannes Soundtrack Award.