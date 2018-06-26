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«Манго-Манго», 29 июня, «Гласноберри»

15:34 26.06.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Не прошло и четырех лет с момента выхода альбома «Сегодня», а группа Манго-Манго задумала выпустить  новый альбом. И как полагается в шоу бизнесе, что бы заинтриговать почтеннейшую публику, предстоящим релизом, решили выпустить сингл

Послушав песни, вы убедитесь, что с возрастом группа не растеряла своего задора и юмора. Скорее, наоборот, добавила к нему новые формы.

Как известно, Андрей Гордеев, в прошлом  генетик и биотехнолог, преподаёт биологию в одной из частных школ.  Дети  этой школы, приняли участие в  записи одного из треков сингла.

Так же в записи приняли участие: Олег Мишин (Гитара),  Константин Ковачев (гитара), Катерина Непрук (Бас гитара), Александр Аверьянов (барабаны), Виктор Анисимов (Барабаны), Кирилл  Катянов (Барабаны), Василий Дронов (бас гитара), Александр Дронов (клавиши). 

29-го июня ждем вас в клубе Гластонберри,   на  отчетном концерте – презентации.  Сингл с автографами, в подарок.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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