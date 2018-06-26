«Манго-Манго», 29 июня, «Гласноберри»

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Не прошло и четырех лет с момента выхода альбома «Сегодня», а группа Манго-Манго задумала выпустить новый альбом. И как полагается в шоу бизнесе, что бы заинтриговать почтеннейшую публику, предстоящим релизом, решили выпустить сингл

Послушав песни, вы убедитесь, что с возрастом группа не растеряла своего задора и юмора. Скорее, наоборот, добавила к нему новые формы.

Как известно, Андрей Гордеев, в прошлом генетик и биотехнолог, преподаёт биологию в одной из частных школ. Дети этой школы, приняли участие в записи одного из треков сингла.

Так же в записи приняли участие: Олег Мишин (Гитара), Константин Ковачев (гитара), Катерина Непрук (Бас гитара), Александр Аверьянов (барабаны), Виктор Анисимов (Барабаны), Кирилл Катянов (Барабаны), Василий Дронов (бас гитара), Александр Дронов (клавиши).

29-го июня ждем вас в клубе Гластонберри, на отчетном концерте – презентации. Сингл с автографами, в подарок.