«Мегаполис», 30 июня, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

15:43

30 июня Настоящий Московский Ансамбль «Мегаполис» во главе с Олегом Нестеровым играет большой летний концерт в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Олег Нестеров: «Концерт в середине лета — это наш жанр, еще с девяностых. Обычно сразу после этого, уже на рассвете, едем за город и купаемся в реке, чтобы смыть концертный порох. Тут все совпало вновь: площадка, которую мы уже попробовали и знаем, как она звучит, её просторная сцена диктует настроение и треклист. Песни — в прошлом году, в рамках 30-летнего юбилея, мы переиграли всё, что когда-то сочинили, и теперь они вновь свежи, как никогда. В летнем концерте соединится старое и новое, и конечно по-летнему, иначе и быть не может. И еще главное — это Москва, самая красивая в это время года. Скажу честно, после долгого перерыва хочется взять на себя смелость и опять стать Настоящим Московским Ансамблем. По разным причинам. Что и случится в этот вечер».

За более чем 30 лет творческой деятельности «Мегаполис» выпустил 10 альбомов, успел стать «любимой группой московских студентов» («Москвички», «Женское сердце», «Я-весна», «Осень-86»), добраться до вершин хит-парадов с песней на стихи Андрея Вознесенского про «голубые яйца дрозда» («Новое московское сиртаки»), соединить с музыкой стихи Иосифа Бродского («Там», «Рождественский романс», «Дебют»), войти в историю с первым национальным хитом на немецком языке («Karl-Marx-Stadt»), получить «Золотой Граммофон» за композицию без единого припева («Звездочка»), вернуть на родину антивоенный гимн Пита Сигера («Где цветы?»)...

В XXI век коллектив вернулся с альбомом «Супертанго» (2010). Это возвращение получилось ярким и триумфальным — трепетная и драматичная, мужская и предельно откровенная пластинка с умными и выстраданными песнями, была единогласно признана самой успешной в его карьере и вошла во всевозможные итоговые таблицы и чарты. Всю свою последующую деятельность «Мегаполис» определяет как «проекты»: это мультиплатформенное посвящение неснятым фильмам 60-х «Из жизни планет» (2014) и проект интуитивной музыки «zerolines» (2017).